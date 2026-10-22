¿Cómo se gasta una fortuna de 10.000 millones? La viuda de Steve Jobs reduce a la mitad su patrimonio en tiempo récord

Laurene Powell Jobs administra uno de los patrimonios más codiciados de Silicon Valley y tomó decisiones que modificaron por completo su composición.

Laurene Powell Jobs quedó en boca de todo el rubro empresarial tras la muerte de Steve Jobs en 2011. Desde entonces, su nombre no solo recuerda el legado del fundador de Apple, sino también a una serie de movimientos financieros que cambiaron el patrimonio que recibió.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más de una década después, la evolución de esa fortuna llama la atención porque, si bien algunos de los activos de Jobs aumentaron de valor, el patrimonio de su viuda no tuvo tanta suerte . Esto se debe a las decisiones que tomó con esas inversiones y en el destino que eligió para una parte importante del capital.

Cuando Steve Jobs murió en 2011, dejó a su esposa y a sus hijos una fortuna valuada en u$s10.000 millones . Gran parte de ese patrimonio estaba compuesto por participaciones en Apple y The Walt Disney Company. Con el paso de los años, el valor de esos activos siguió creciendo. Sin embargo, Powell Jobs eligió no acumularlo.

Parte de su riqueza quedó ligada a grandes compañías del sector tecnológico y del entretenimiento.

Desde la muerte del fundador de Apple, fue reduciendo progresivamente algunas de esas posiciones y destinando parte del capital a distintos proyectos. Por ejemplo, llegó a vender aproximadamente un 10% de sus acciones de Disney por año . Ese proceso permitió liberar fondos para financiar distintas iniciativas sin depender de los rendimientos de las inversiones.

Powell Jobs también dejó en claro que no busca preservar íntegramente esa riqueza para las siguientes generaciones. Su posición es que el dinero debe regresar a la sociedad y usarse para impulsar proyectos capaces de generar cambios sostenidos.

Emerson Collective se convirtió en una de las estructuras impulsadas por Powell Jobs. Gentileza - Brian Ach

Emerson Collective y Waverley Street Foundation: los destinos de los miles de millones

Una de las herramientas principales para canalizar esos recursos es Emerson Collective. La organización aprovecha la inversión de impacto y la acción social mientras trabaja en áreas como:

justicia climática

inmigración

educación

salud

Powell Jobs preside la estructura y controla el 70% de sus participaciones. A través de Emerson Collective ya habría destinado más de u$s2.000 millones a diferentes proyectos. La estrategia no se limita a esta organización y, en 2021, Powell Jobs asumió otro compromiso de largo plazo con la Waverley Street Foundation.

La iniciativa contempla destinar u$s3.500 millones durante una década a programas relacionados con el cambio climático. El objetivo es financiar soluciones capaces de reducir el impacto del calentamiento global y respaldar proyectos ambientales con potencial de crecimiento.

Su estrategia financiera también incluyó ventas de activos e inversiones orientadas a proyectos de impacto social. Gentileza - Tasos Katopodis

De la venta progresiva de activos a la inversión de impacto social

La estrategia de Powell Jobs se basa en dos movimientos. Por un lado, vende de manera gradual parte de los activos recibidos tras la muerte de Steve Jobs. Por otro, redirige esos recursos hacia organizaciones y proyectos que buscan generar resultados sociales o ambientales.

Desde 2011, su patrimonio se habría reducido en u$s5.000 millones, pese a que las principales inversiones que recibió originalmente aumentaron de valor. La decisión se debe a una idea que Powell Jobs atribuye directamente a su marido.

Según contó, Steve Jobs no estaba interesado en acumular riqueza ni en construir una fortuna familiar que sobreviviera durante generaciones.

Ella adoptó esa misma filosofía y aseguró que sus hijos conocen esa decisión y que su intención es usar el patrimonio durante su vida para respaldar distintas causas. Entonces, ahora se entiende que la caída de su capital personal forma parte de una estrategia de redistribución de la riqueza.