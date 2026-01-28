El invento que le devuelve la voz a personas que sufrieron un ACV + Seguir en









Esta creación le regala una nueva oportunidad a quienes sufrieron esta afección y quedaron con serias secuelas.

La creación que llegó para mejorar la calidad de vida de muchos afectados. Universidad de Cambridge

Hay millones de personas que sufren por las secuelas que dejan distintas enfermedades, por lo que cualquier avance tecnológico que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida es recibido con los brazos abiertos. Pero este invento ha ido mucho más allá y podría traer una solución que parecía muy lejana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La disartria es una afección común en quienes se ven afectados por accidente cerebrovascular, por lo cual recuperar el habla requiere tratamientos invasivos que no suelen ser muy efectivos. Con esta creación, muchos se verán beneficiados y podrían volver a comunicarse con normalidad.

Revoice Universidad de Cambridge 1 Este aparato ayudará a muchos afectados por los accidentes cerebrovasculares. Universidad de Cambridge Un invento que puede ayudar a millones: de qué trata Revoice es un dispositivo desarrollado por la Universidad de Cambridge pensado para personas que perdieron el habla tras un ACV. Consiste en un collar flexible con sensores capaces de registrar los movimientos de los músculos del cuello cuando el usuario intenta hablar, aun cuando no logra producir sonido.

El sistema está orientado a personas con disartria, un trastorno del habla causado por lesiones neurológicas que afectan el control de los músculos responsables de la pronunciación. En estos casos, la persona conserva el lenguaje y la comprensión, pero no puede articular palabras de forma clara.

A partir de esos movimientos musculares, la inteligencia artificial interpreta las señales y las convierte en palabras y frases completas. Esta tecnología apunta a escalar su uso y ofrecer una solución concreta para millones de personas que hoy dependen de métodos lentos o poco prácticos para comunicarse.

Resultados favorables en los primeros ensayos En ensayos iniciales realizados con cinco pacientes que habían sufrido un ACV, el dispositivo logró reconstruir el habla con una tasa de error del 4.2% en palabras y del 2.9% en frases completas. Las pruebas se realizaron en entornos controlados y con frases previamente definidas. Durante los experimentos, los participantes intentaron pronunciar oraciones sin emitir sonido. Los sensores captaron la actividad muscular y el sistema procesó la información en tiempo real, generando frases comprensibles sin necesidad de escritura manual ni intervención de terceros. Los investigadores destacan que, si estos resultados se confirman en estudios más amplios, la tecnología podría convertirse en una herramienta relevante para millones de personas con dificultades del habla de origen neurológico, aportando una alternativa frente a las soluciones disponibles en la actualidad.

Temas Millones