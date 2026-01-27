De cuánto es la fortuna de Michael Schumacher, el piloto que hizo historia en la Fórmula 1 + Seguir en









Aún hoy, sigue siendo una leyenda viviente en la historia reciente del deporte. Conocé su patrimonio actual.

El piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. Imagen: Planet F1

Michael Schumacher es un expiloto alemán considerado uno de los más grandes en la historia de la Fórmula 1. A lo largo de su carrera, ganó siete campeonatos mundiales y decenas de Grandes Premios, convirtiéndose en una figura legendaria del deporte motor y obteniendo millones de dólares en el camino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hoy, pese a su retiro hace más de una década y al grave accidente que sufrió fuera de las pistas, Schumacher sigue siendo recordado por su dominio absoluto en la Fórmula 1 y por haber transformado cada carrera en un espectáculo de destreza y competitividad máxima, lo que le aseguró ingresos extraordinarios durante los años en que fue el piloto más cotizado del planeta.

Michael Schumacher Si bien no se encuentra tirado en una cama, su estado de salud es reservado. Imagen: News.GP La historia de Michael Schumacher y su presente Michael Schumacher nació el 3 de enero de 1969 en Hürth, Alemania, y desde muy joven mostró una enorme pasión por las carreras. Su carrera en la Fórmula 1 comenzó a principios de la década de 1990 y rápidamente se convirtió en sinónimo de éxito, conquistando títulos con equipos como Benetton y Ferrari.

Con victorias memorables y una consistencia implacable, marcó una era en la categoría reina del automovilismo y dejó un legado difícil de igualar. En su presente, y tras el grave accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013, la vida de Schumacher cambió drásticamente.

Ferrari de Schumacher Auto con el que Schumacher ganó absolutamente todo. Imagen: News.GP Desde entonces su familia ha mantenido un hermetismo absoluto sobre su salud, y aunque la información oficial es escasa, reportes recientes indican que ya no permanece postrado en cama y puede sentarse en una silla de ruedas en su residencia, acompañado por un equipo médico permanente y cuidados las 24 horas. Aun así, no puede caminar y su capacidad de comunicación es muy limitada, con pocos detalles públicos confirmados sobre su estado neurológico y cognitivo.

De cuánto es el patrimonio de Michael Schumacher Según estimaciones de sitios especializados en el análisis de fortunas de celebridades, el patrimonio neto de Michael Schumacher ronda los 600 millones de dólares. Esta cifra refleja no solo sus ingresos por contratos y premios durante su carrera en la Fórmula 1, sino también sus ganancias por patrocinadores, acuerdos comerciales y activos personales como propiedades y bienes de lujo. A pesar de los enormes gastos relacionados con su atención médica de largo plazo y el hermetismo que rodea su vida privada, el legado financiero de Schumacher sigue siendo uno de los más significativos entre los atletas retirados, consolidando su lugar no solo como una leyenda del deporte, sino también como una de las figuras más exitosas en términos económicos dentro del automovilismo mundial.

Temas Millones