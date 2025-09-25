Creó uno de los negocios más rentables y utilizó sus millones para donaciones benéficas: quién fue Bernard Marcus







Con visión y perseverancia, levantó un imperio comercial y destinó millones a causas sociales, dejando un legado que trasciende los negocios.

Bernard Marcus, creador de The Home Depot, destinó millones a obras benéficas y dejó una huella imborrable en la filantropía global.

En el mundo empresarial, los millones no solo se traducen en ganancias, también pueden convertirse en motor de impacto social. Bernard Marcus lo demostró con un modelo de negocios que cambió la forma de comprar materiales para el hogar y con una trayectoria marcada por la filantropía.

Marcus no solo alcanzó la cima como empresario, también dejó huella como benefactor. Su legado combina éxito en los negocios y una visión altruista que destinó parte de su fortuna a proyectos educativos, de salud y de conservación. Una historia de ambición, innovación y compromiso con la comunidad.

bernie Fundador de un gigante minorista en Estados Unidos, Bernard Marcus destinó millones a proyectos de salud, educación y conservación ambiental.

La historia de Bernard Marcus: de The Home Depot a la filantropía Nacido en Newark en 1929, Marcus creció en una familia de inmigrantes rusos que enfrentaba las dificultades de la Gran Depresión. Aunque soñaba con ser farmacéutico, se inclinó por la gestión de comercios minoristas, donde descubrió su verdadera vocación: crear empresas con capacidad de transformar industrias enteras.

Su gran salto llegó en 1978, cuando, tras ser despedido de Handy Dan, se unió a Arthur Blank para fundar The Home Depot. La propuesta de enormes locales con precios competitivos y personal especializado revolucionó el mercado. En pocos años, la cadena expandió sus operaciones a todo Estados Unidos, Canadá y México.

Marcus dirigió la compañía como CEO hasta 1997 y luego como presidente de la junta hasta 2002. Bajo su liderazgo, la firma no solo generó miles de empleos, también redefinió la experiencia de los consumidores en el rubro de mejoras para el hogar. The Home Depot se convirtió en un gigante minorista con proyección global. Tras su retiro, dedicó sus energías a la filantropía. Creó la Marcus Foundation y canalizó cientos de millones de dólares a causas vinculadas a la salud infantil, la investigación médica y el apoyo a veteranos. Su mayor aporte fue la construcción del Acuario de Georgia, inaugurado en 2005 gracias a una donación de 250 millones de dólares. Miles de millones: el patrimonio de Bernard Marcus Al momento de su fallecimiento en 2024, Bernard Marcus poseía una fortuna estimada en 7.400 millones de dólares, lo que lo situaba entre los empresarios más acaudalados de Estados Unidos. Sus inversiones, sumadas a los dividendos y acciones de The Home Depot, consolidaron una riqueza extraordinaria. Sin embargo, Marcus utilizó gran parte de esos recursos en iniciativas que trascendieron los números. Su visión de éxito siempre estuvo acompañada por la idea de “devolver” a la sociedad, convirtiéndose en ejemplo de cómo los miles de millones pueden marcar la diferencia cuando se destinan al bienestar común.

