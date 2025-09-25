La empresaria que revolucionó el mundo de las citas para las mujeres y facturó millones: la historia de Whitney Wolfe Herd







Con una idea simple y millones de descargas, Whitney Wolfe Herd cambió las reglas del juego en el universo de las apps de citas.

Whitney Wolfe Herd en una charla sobre tecnología y liderazgo, tras conquistar a millones con su innovadora app de citas.

Desde redes sociales hasta fintech, son millones las mujeres que emprenden en tecnología. Pero muy pocas alcanzaron el nivel de impacto que logró Whitney Wolfe Herd con una simple idea: cambiar quién da el primer paso en una app de citas.

Esta historia no trata solo de dinero o poder. Se trata de romper estructuras desde adentro. Wolfe Herd no solo creó una plataforma para conectar personas, sino un modelo donde las mujeres tienen el control. Su camino mezcla audacia, conflictos y un crecimiento vertiginoso.

Hackeo computadora.jpg Impulsada por una visión diferente, logró que millones la eligieran y transformó una industria dominada por hombres desde adentro. Promon

El ascenso de Whitney Wolfe Herd, toda una carrera en las aplicaciones de citas Antes de conquistar Silicon Valley, la empresaria pensó en usar la tecnología con propósito. En sus años universitarios, impulsó proyectos sociales y vendió bolsos para causas humanitarias. Esa vocación por crear con impacto no desapareció: solo evolucionó.

Entró al mundo tech de la mano de Tinder, donde ocupó un rol clave en el lanzamiento y la estrategia de marketing. Sin embargo, tras un conflicto con sus socios y una demanda judicial por acoso, Wolfe Herd dejó la empresa con más determinación que nunca.

En 2014, lanzó Bumble con el respaldo del empresario ruso Andrey Andreev. El diferencial fue claro: solo las mujeres podían iniciar conversaciones en la app. Esa simple regla transformó el modo de vincularse online. Bumble dejó de ser “una app más” y se convirtió en sinónimo de empoderamiento digital. El crecimiento fue explosivo. Bumble superó los 100 millones de usuarias y se expandió hacia otras verticales como Bumble BFF (amistades) y Bumble Bizz (contactos laborales). Con una propuesta centrada en la seguridad y la autonomía femenina, Wolfe Herd se posicionó como una referente global en innovación con perspectiva de género. Cientos de millones: el patrimonio de Whitney Wolfe Herd El éxito se tradujo también en números. Cuando Bumble salió a bolsa en 2021, Wolfe Herd alcanzó el estatus de multimillonaria a los 31 años. Fue la mujer más joven en liderar una empresa en una oferta pública inicial en Estados Unidos. En ese momento, su fortuna rozó los 1.500 millones de dólares. Con el paso del tiempo y la caída del valor bursátil de la empresa, su patrimonio actual ronda los 200 millones de dólares, una cifra igualmente impresionante para quien construyó un imperio desde el margen. Aunque dejó su cargo como CEO en 2023, aún conserva una fuerte participación accionaria y un rol clave como presidenta ejecutiva.

