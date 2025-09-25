Adiós a la inseguridad: el llamativo invento antirrobos para tu reloj







Millones de personas usan relojes a diario, pero solo algunas conocen el nuevo sistema con llave que evita robos y pérdidas inesperadas.

Detalle del sistema Watchlock instalado en un Rolex, una solución creada para proteger relojes usados por millones en todo el mundo.

Cada año, se venden millones de relojes en todo el mundo, pero el auge de modelos de lujo también los convierte en blancos tentadores para los delincuentes. En ese contexto, un sistema revolucionario promete marcar un antes y un después en la seguridad personal.

Pensado especialmente para quienes usan relojes costosos y buscan protegerlos sin renunciar al estilo, esta innovación tecnológica aparece como una respuesta directa al aumento de robos en ciudades como París, Londres y Nueva York. Ahora, mantener el reloj en la muñeca ya no depende solo de la suerte.

Llave de seguridad: cómo funciona el sistema Watchlock de Orkos La empresa francesa Orkos diseñó Watchlock, un dispositivo pensado para blindar los relojes de lujo ante cualquier intento de robo. El sistema consiste en un microcierre con llave que se integra a la pulsera del reloj, evitando que pueda soltarse sin el consentimiento del usuario. Este nivel de seguridad apunta especialmente a proteger modelos codiciados como los Rolex.

Fabricado con acero inoxidable y ensamblado en Suiza, el mecanismo combina precisión relojera con tecnología de protección personal. Al insertar la llave, la hebilla queda desbloqueada para su uso habitual. Pero al retirarla, el sistema activa un bloqueo que impide la apertura sin herramientas específicas.

El kit incluye una serie de accesorios que permiten su correcta instalación: destornilladores de precisión, lupa, paño de microfibra y fijador de roscas. Además, viene con tres llaves, un llavero elegante y la posibilidad de que la instalación sea realizada por profesionales en los puntos autorizados de venta. Watchlock no solo evita robos: también protege el reloj ante caídas accidentales durante actividades como natación, ciclismo o running. Con un precio de alrededor de 680 euros, el sistema se posiciona como una inversión inteligente frente a las crecientes amenazas de inseguridad urbana.

