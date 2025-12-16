De ser un vendedor puerta a puerta a liderar un gigante millonario de la comunicación: quién es Bruce McCaw + Seguir en









Su gran ambición lo llevó a elevar la empresa familiar en la industria de las telecomunicaciones.

El hombre detrás de un imperio que cambió su rumbo para ser pionero en un área que genera enormes ganancias. Stories

Hay un dicho algo refutado, ya que no siempre aplica, pero el trabajo muchas veces supera lo que se puede aprender en cualquier institución pedagógica. La experiencia acumulada suele ser la puerta a ganancias de millones de dólares, en especial en aquellos negocios que aún no han sido explotados como se deben.

Bruce McCaw lo sabe muy bien. Al igual que sus hermanos, inició como parte del emprendimiento familiar y su ambición, sumada a su gran visión, le permitió expandirse a áreas inexploradas hasta ese entonces, como lo eran las telecomunicaciones. Así, se convirtió en uno de los pioneros de una industria que mueve fortunas.

bruce-mccaw MotorTrend McCaw aprovechó su enorme fortuna para explorar su otra pasión: la colección de autos antiguos. MotorTrend La historia de Bruce McCaw y cómo se convirtió en millonario Su padre, Elroy McCaw, fue uno de los pioneros del negocio de la televisión por cable en Estados Unidos, y desde chicos Bruce y sus hermanos trabajaron para la empresa familiar. Durante su adolescencia recorrieron barrios como vendedores puerta a puerta y también realizaron tareas técnicas básicas, ofreciendo servicios de cable e instalándolos en los hogares.

En 1966, los herederos adquirieron una de las propiedades de cable de su padre en Centralia, Washington. Con el correr de los años, ese activo fue el punto de partida para un giro decisivo: la apuesta por las comunicaciones celulares, cuando todavía era un mercado inexplorado. A comienzos de la década de los 80, el negocio había pasado de unos pocos miles de suscriptores a generar ingresos anuales cercanos a los 5 millones de dólares.

La compañía compró las operaciones celulares de MCI Communications y adoptó el nombre McCaw Cellular Communications, posicionándose como uno de los actores dominantes del sector. La introducción de nuevas tecnologías de señalización y el desarrollo del roaming nacional impulsaron un crecimiento explosivo a comienzos de los noventa, en un momento clave para la telefonía móvil.

El punto de inflexión llegó entre 1992 y 1994. Primero, AT&T adquirió un tercio de la empresa y, dos años más tarde, compró la totalidad del paquete accionario por 11.5 mil millones de dólares. Esa operación selló la transformación de McCaw en uno de los grandes empresarios de la comunicación. Cientos de millones: el patrimonio de Bruce McCaw Actualmente, el patrimonio neto de Bruce McCaw se estima en 900 millones de dólares, provenientes de su rol como director fundador de McCaw Cellular Communications, pionera en las telecomunicaciones celulares. Además, fundó Westar Insurance y la aerolínea local de Seattle Horizon Air. Demostró su lado filantrópico en muchas ocasiones, al punto que se convirtió en director de la Fundación Apex. Apoyó a varios grupos locales e instituciones con grandes donaciones, destacando la de 91 millones de dólares para crear un centro de investigación destinado a estudiar el desarrollo cerebral en niños pequeños.

