Cruceros de egresados: de qué se trata y cuánto cuesta esta alternativa que compite con Bariloche

El punto de partida es Buenos Aires y suelen visitarse ciudades de Brasil y Uruguay. Varias empresas ya ofrecen esta opción para los egresados.

Si bien la postal clásica del viaje de egresados a Bariloche parece irremplazable, hay una tendencia que gana terreno: los viajes de egresados en crucero . Con salida desde Buenos Aires y escalas en destinos como Brasil o Uruguay, se trata de una propuesta all inclusive que diversas empresas ya ofrecen.

Los itinerarios más habituales duran ocho días y parten desde Buenos Aires a distintas ciudades. Empresas como Full Travel y Max Dream, dedicadas al turismo de egresados, ofrecen visitar Río de Janeiro, Camboriú o Montevideo. En el camino, los egresados combinan excursiones con actividades dentro del barco.

El recorrido incluye postales icónicas: desde las playas de Copacabana e Ipanema, hasta las vistas del Cristo Redentor o el Pan de Azúcar en Río de Janeiro. También aparecen destinos como Ilhabela, con su perfil más natural, y Camboriú, que suma una oferta intensa de vida nocturna y entretenimiento.

En términos logísticos, los egresados suelen alojarse en cabinas compartidas de dos a cuatro personas, a la vez que tienen reservados salones exclusivos para ellos, sobre todo en cuanto a lo que respecta a fiestas.

Los barcos utilizados tienen una capacidad que va de los 2.500 a los 7.500 pasajero s, aunque los contingentes de egresados representan una porción mucho menor, que rara vez supera las 400 personas por viaje, tal como las quinceañeras que festejan sus cumpleaños con este tipo de experiencias.

Cuánto cuesta irse de viaje de egresados a un crucero

El costo de estos viajes se ubica en una franja similar a la de otros productos turísticos juveniles. Según una fuente del sector, tanto los cruceros de egresados como los viajes de quinceañeras oscilan entre los u$s1.000 y u$s1.400 por persona, aunque el precio final depende de qué tipo de viaje se realice.

El auge de los cruceros refleja un cambio en las preferencias de los jóvenes, que buscan propuestas dinámicas y diferentes. Si bien Bariloche sigue siendo el destino dominante, el crecimiento de estas alternativas marca una diversificación del mercado.

El peso de los cruceros en el turismo argentino

Más allá del segmento de egresados, la industria de cruceros tiene un peso cada vez mayor en el turismo. A nivel local, según datos de la Cruise Lines International Association (CLIA), durante la temporada 2024/2025 la actividad generó un impacto económico total de u$s374 millones y movilizó 602.200 pasajeros en el país. El segmento que conecta Argentina, Uruguay y Brasil, aportó u$s206 millones, con 343.400 pasajeros y ocho buques operando entre noviembre y abril.

Por otro lado, los cruceros internacionales y de expedición sumaron u$s168 millones y 258.800 pasajeros. En este segmento, destinos como Ushuaia se consolidan como un hub estratégico global, especialmente para las expediciones hacia la Antártida.