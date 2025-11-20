Cuánto cuestan los pasajes de Plus Ultra para la ruta Madrid-Buenos Aires + Seguir en









La aerolínea low cost española ofrecerá vuelos directos desde mayo de 2026, con tarifas a buen costo de lanzamiento.

La low cost española Plus Ultra ya está habilitada para hacer la ruta Madrid-Buenos Aires y los pasajes ya están a la venta. Getty Images

Plus Ultra, compañía aérea española de perfil low cost, acaba de aterrizar con su plan de operar la ruta Madrid–Buenos Aires, después de recibir la autorización oficial del gobierno argentino. Esta novedad es especialmente relevante porque puede sacudir los precios en uno de los corredores más demandados entre Europa y Sudamérica.

La empresa tiene previsto lanzar sus vuelos regulares en mayo de 2026, partiendo desde Ezeiza hacia Barajas, lo que representa una alternativa más accesible frente a las aerolíneas tradicionales que ya monopolizan esa conexión. Además de abrir más competencia, su ingreso podría cambiar la ecuación para quienes sueñan con viajar a España sin hipotecar sus ahorros.

valija 2.jpg Plus Ultra suma la ruta Madrid–Buenos Aires El gobierno argentino, mediante la Disposición 40/2025, autorizó formalmente a Plus Ultra a operar vuelos regulares y no regulares entre Buenos Aires (Ezeiza) y Madrid (Barajas). Ese visto bueno legal llega mientras el país impulsa su política de cielos abiertos, lo que permite a aerolíneas extranjeras expandir su presencia.

Según sus planes, Plus Ultra arrancará con dos vuelos semanales y, si la demanda acompaña, en julio de 2026 elevaría esa frecuencia a cuatro por semana. Para realizar esos vuelos, la empresa empleará Airbus A330-200, con partidas desde Madrid a las 23:00 y desde Buenos Aires a las 12:35, según su programación inicial. Este nuevo jugador se suma a Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, lo que implica más competencia para un trayecto tradicionalmente costoso.

Madrid–Buenos Aires: cuánto cuesta el pasaje de la aerolínea low cost Plus Ultra lanzó sus pasajes promocionales para esta ruta con precios bastante agresivos, si se comparan con sus rivales. Según la compañía, se pueden conseguir boletos que varían de 470 a 640 dólares ida y vuelta, aunque ese precio incluye restricciones de equipaje: solo una valija de cabina y un artículo personal.

En clase ejecutiva, los precios también fueron informados y podrían rondar los US$ 2.780 para ida y vuelta. De todas maneras, esos valores promocionales no necesariamente se mantendrán siempre, ya que pueden variar por demanda, impuestos, tasas aeroportuarias u otros cargos, así que no hay garantía de que sean fijos para todos los vuelos. Aeropuerto Internacional de Ezeiza El Aeropuerto de Ezeiza recibió en el primer semestre de 2025 a 2.126.759 pasajeros en vuelos comerciales internacionales. Cómo comprar los pasajes Para adquirir boletos con Plus Ultra, lo más simple es hacerlo desde su sitio oficial, donde ya aparece la ruta Madrid–Buenos Aires en su sistema de reservas. Además, muchas agencias de viaje online ya están listando esos vuelos, lo que permite comparar distintos paquetes o combinaciones. Es clave verificar qué incluye cada tarifa, hay algunas más económicas podrían tener restricciones fuertes, por ejemplo, en equipaje o cambios de fecha. Si vas a llevar valijas, conviene ver bien qué opción elegir para no llevarte un susto después con cargos extra. Como estrategia, puede ser útil reservar con anticipación porque al tratarse de una tarifa de lanzamiento, es probable que los precios bajos se agoten rápido, especialmente para días populares o fines de semana. También conviene hacer seguimiento: si la aerolínea sube frecuencias, podría haber más chance de ofertas nuevas o ampliación de stock.