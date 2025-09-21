De actriz infantil a estrella legendaria de Hollywood: de cuánto es la fortuna de Julie Andrews

Una de sus películas más icónicas, “La Novicia Rebelde”, regresó a los cines de Argentina para celebrar los 60 años de su estreno.

El pasado jueves 18 de septiembre se reestrenó en los cines de Argentina “La Novicia Rebelde” en el marcó del 60° aniversario de su estreno original en los cines. Esta legendaria película fue protagonizada por ni más ni menos que Julie Andrews , una estrella considerada como una de las actrices más importantes de Hollywood .

A pesar de haber comenzado su carrera hace 80 años, Andrews permanece como una figura moderna hasta hoy. Con una gran cantidad de películas, series y participaciones en el teatro, logró recaudar una considerable fortuna .

Julie Andrews comenzó a actuar desde muy joven junto a sus padres en distintas obras de teatro . Con el tiempo, su padrastro la presentó frente al empresario Val Parnell, quien la ayudó a cantar en el Hipódromo de Londres. Para 1947, actuó frente al Rey Jorge VI y la Reina Isabel.

Continuó su desarrollo en el teatro y la televisión por varios años, incluso incursionó en el doblaje. Sin embargo, Andrews saltó a la fama cuando interpretó a Mary Poppins en la película homónima de Disney , un personaje que hasta hoy es considerado un ícono de la compañía. Como dato curioso, fue el mismo Walt Disney quien insistió para que ella fuera la elegida.

Dos años después, llegó otra película clásica del cine protagonizada por la actriz: “La Novicia Rebelde”, que es una de las películas más taquilleras de Estados Unidos. Entre varias altas y bajas, regresó a los escenarios para protagonizar “Victor/Victoria”, pero debió renunciar ya que desarrolló ronquera. Para poder recuperar su voz, Andrews se sometió a 4 cirugías, pero desafortunadamente, esta fue dañada permanentemente.

A pesar de este terrible revés, esto no impidió que la actriz continúe con su carrera. En 2001 regresó a la pantalla grande con “El Diario de la Princesa”, en donde interpretó a la Reina de Genovia, Clarisse Renaldi. Por otro lado, obtuvo varios roles en el mundo del doblaje, como la Reina Lillian en “Shrek 2” y en toda la saga de “Mi Villano Favorito”, en la que interpretó a la madre del protagonista, Marlena Gru.

Patrimonio neto de Julie Andrews

el diario de la princesa - anne hathaway - julie andrews - 1 Disney

Hoy en día, Julie Andrews posee un patrimonio estimado de 30 millones de dólares, según el portal web Celebrity Net Worth.

Entre sus proyectos más recientes se encuentran su participación en la popular serie “Bridgerton” como la voz de la autora, Lady Whistledown. También se espera su regreso como la Reina Clarisse Renaldi para la tercera entrega de “El Diario de la Princesa”, que actualmente se encuentra en producción y se estrenará el próximo año, pero aún no fue confirmado.