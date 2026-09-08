Gianluca Saldicco e Ighal Winter tenían 13 años cuando empezaron a armar playlists de Spotify, para mover la música electrónica que ellos mismos producían. Una década después, aquella actividad se convirtió en Music Rise, un negocio que trabaja con artistas de distintos países y mueve millones de seguidores en sus canales.
De crear playlists a los 13 años a facturar más de US$ 1 millón: la historia de los creadores de Music Rise
Lo que arrancó como un juego entre dos amigos para difundir su música, se convirtió en un proyecto con alcance internacional.
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Los dos se conocieron intercambiando canciones para sumar a sus respectivas listas. Primero crecieron por separado, cada uno con sus propios géneros y comunidades, hasta que entendieron que podían unir esas audiencias y convertirlas en algo más grande.
Cómo dos adolescentes convirtieron su pasión por el EDM en un modelo de negocio
Los dos eran fanáticos del EDM y querían producir sus propias canciones. Aprendieron por su cuenta y empezaron a usar Spotify para intentar conseguir algo de alcance, cuando todavía eran apenas dos adolescentes buscando hacerse escuchar.
Las playlists aparecieron como una forma de promocionar esa música y pronto empezaron a intercambiar lugares con otros artistas y sellos: ellos agregaban una canción a sus listas y recibían a cambio espacio en otras.
Saldicco y Winter se conocieron justamente en uno de esos intercambios. Durante un tiempo continuaron cada uno por su lado y aprendieron a hacer crecer audiencias, sumar seguidores y conseguir cada vez mayor alcance dentro de la plataforma.
Los primeros pedidos pagos llegaron de artistas y proyectos independientes interesados en promocionar sus canciones. La inversión inicial fue prácticamente nula: las herramientas principales eran las playlists que ya habían construido y el conocimiento acumulado sobre cómo hacerlas crecer.
El negocio fue rentable desde el comienzo y las ganancias se utilizaron para seguir ampliándolo. Al punto de que no necesitaron inversores para ponerlo en marcha.
De playlists de Spotify a campañas globales: la evolución del modelo B2B y B2C
En 2017 dejaron de competir entre ellos y juntaron sus audiencias. También cambiaron la forma de vender: en lugar de ofrecer campañas aisladas a músicos, comenzaron a prestar servicios a agencias de marketing y sellos que necesitaban promocionar a sus propios artistas.
Un año más tarde sumaron el trato directo con músicos y equipos de representación. Music Rise quedó así trabajando en los dos frentes: para empresas de la industria y para quienes contratan las campañas por su cuenta.
Spotify dejó de ser el único terreno. La compañía amplió sus servicios a YouTube y TikTok, con campañas cuyo precio varía según el alcance, la duración, las plataformas utilizadas y los objetivos de cada cliente.
Music Rise ya trabajó con más de 120.000 artistas y construyó una red que supera los 18 millones de seguidores. El grupo funciona con tres agencias separadas, cada una con sus propios equipos, clientes y mercados, y reúne a más de 50 personas.
Los planes de Music Rise en América Latina y su valuación actual
América Latina pasó de ocupar un lugar secundario a tener una unidad propia. Music Rise Latin nació para adaptar los servicios que ya funcionan en Estados Unidos y Europa a una región con precios, necesidades y dinámicas diferentes.
La expansión llega después de un año en el que la compañía facturó cerca de u$s879.000. El crecimiento del negocio también le permitió sostenerse con el dinero generado por la propia actividad, sin recurrir hasta ahora a capital externo.
Saldicco y Winter no descartan sumar inversores si aparece una propuesta que les permita acelerar el crecimiento. Mientras tanto, la empresa proyecta ingresos de entre u$s1,1 millón y u$s1,2 millones, lo que representaría una suba de entre el 25% y el 36%.
Music Rise Latin ya empezó a realizar campañas en la región mientras prueba qué servicios tienen mejor respuesta y cuáles necesitan cambios. El siguiente paso será ampliar las ventas y cerrar acuerdos con artistas y referentes locales para ganar presencia en diferentes mercados.