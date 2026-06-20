De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo y cómo se convirtió en el futbolista más rico del mundo

Cuando se habla de Cristiano Ronaldo , la conversación ya no gira únicamente alrededor de los goles, los títulos o los récords deportivos. A los 41 años, el delantero portugués logró algo que parecía reservado para empresarios y magnates : construir una de las mayores riquezas jamás alcanzadas por un deportista.

Su trayectoria dentro del fútbol fue la plataforma que le permitió expandirse hacia otros negocios. Marcas propias, hoteles, gimnasios, inversiones y contratos publicitarios forman parte de una estructura económica que se fue consolidando durante más de dos décadas .

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Madeira, Portugal, en una familia de recursos modestos. Desde muy chico mostró una obsesión particular por la pelota y comenzó a jugar en equipos locales antes de incorporarse a las divisiones juveniles del Sporting de Lisboa .

Con apenas 12 años dejó su casa para instalarse en Lisboa y perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. La adaptación no fue sencilla y, según contó en distintas entrevistas a lo largo de los años, atravesó momentos de soledad y sacrificio .

Su explosión deportiva llegó en 2003, cuando el Manchester United lo contrató luego de un amistoso que dejó impresionado a Alex Ferguson. Allí comenzó a construir una carrera que más tarde lo llevaría a dominar el fútbol mundial.

La cima de su carrera y el reconocimiento mundial

A lo largo de más de dos décadas, Ronaldo acumuló un palmarés difícil de igualar. Ganó cinco Balones de Oro, cinco títulos de la Liga de Campeones de Europa y más de 30 trofeos oficiales entre clubes y selección. También se convirtió en el máximo goleador histórico de la Champions League y en uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia profesional.

Su paso por el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr le permitió consolidar una marca personal reconocida en todo el mundo. A eso se suma un fenómeno pocas veces visto: continúa siendo uno de los deportistas más influyentes en redes sociales, con cientos de millones de seguidores. Ese alcance global le abrió puertas comerciales que van mucho más allá del deporte.

cristiano ronaldo Cómo acumuló su fortuna Cristiano Ronaldo. Instagram Cristiano Ronaldo

Sus salarios millonarios

El gran salto económico llegó con su renovación contractual en Al Nassr, considerada por diversos especialistas como la cifra más alta de la historia del deporte profesional. Ronaldo percibe un salario base u$s224 millones anuales.

El acuerdo incluye, además:

Un contrato valuado en u$s620 millones por dos años .

. Una participación accionaria del 15% en Al Nassr , estimada en u$s42 millones

, estimada en u$s42 millones Un bono inicial de hasta u$s48 millones si completa la totalidad del vínculo.

Bonificaciones por goles, asistencias y títulos deportivos.

Beneficios adicionales vinculados al uso de aviones privados y acuerdos comerciales.

En el escenario más optimista, algunos cálculos proyectan que el paquete total podría superar los u$s936 millones, una cifra inédita para cualquier atleta profesional. A esto hay que sumar los ingresos provenientes de patrocinadores y empresas propias, que elevan sus ganancias anuales a unos u$s338 millones.

La increíble cartera inmobiliaria de CR7

El patrimonio inmobiliario de Ronaldo supera los u$s150 millones y está distribuido en distintos países. Entre sus propiedades más conocidas aparecen residencias de lujo en Portugal, Arabia Saudita y Dubái, además de inversiones en desarrollos exclusivos.

Uno de sus proyectos más importantes es una propiedad en Dubái, ubicada en una isla privada, que forma parte de la expansión de sus inversiones en Medio Oriente. Además, el futbolista participa en la cadena de hoteles Pestana CR7, posee gimnasios CR7 Fitness y desarrolló líneas de perfumes, ropa, calzado y accesorios bajo su propia marca.

El patrimonio de Cristiano Ronaldo

La fortuna de Cristiano Ronaldo alcanza actualmente los u$s1.200 millones. Ese número lo ubica por encima de otras grandes figuras del fútbol, como Lionel Messi, cuya riqueza se estima en unos u$s850 millones.

Una parte importante de su patrimonio también proviene de la histórica alianza comercial con Nike. En 2016 firmó un contrato vitalicio valuado en más de u$s1.000 millones, uno de los acuerdos publicitarios más importantes jamás realizados entre una empresa y un deportista.