De ganar millones de dólares con su música a terminar con una cuenta bancaria en negativo: la caída de DMX

DMX irrumpió en la escena del rap en el año 1998 con "It's Dark and Hell Is Hot", que vendió más de 5 millones de copias. Ese mismo año lanzó su segundo álbum, "Flesh of My Flesh, Blood of My Blood", que debutó en el número 1 del Billboard 200. Para ese entonces, sus ganancias anuales eran de 6 millones de dólares.