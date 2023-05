Descuentos y cuotas en Hot Sale 2023: ¿Qué ofrecen los bancos y las billeteras virtuales?

Itaú

El Banco Itaú es otra de las entidades que tendrá buenas oportunidades para sus usuarios. Del lunes 8 al miércoles 10, se podrá abonar en hasta 9 cuotas sin interés a través de las tarjetas de crédito y los consumos con tarjetas de débito tendrán un reintegro del 25%, con un tope de $5000.

El resto de la semana, una vez finalizado el Hot Sale, Itaú continuará con beneficios. Algunos de ellos son hasta 9 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de crédito, mientras que con débito habrá 50% de reintegro, con un tope de $ 10.000.

La tienda del banco, Iupp, participará con más de 3000 productos de las categorías tecno y electro con hasta 35% de descuento. Además, ofrecerá a los clientes de Itaú envío gratis en seleccionados y ofertas de hasta $20.000 en celulares, televisores y artículos para el hogar.

Comafi

El Banco Comafi también tendrá beneficios que se extenderán hasta el lunes 18 de mayo. En su plataforma, Tienda Comafi, habrá descuentos del 30% con tarjetas de débito, con tope de $ 10.000 por transacción, y 10% de ahorro con tarjetas de crédito, con tope de hasta $ 6000 por cada compra y 12 cuotas sin interés.

Ualá

Una de las fintech en sumarse al Hot Sale será Ualá. Sus usuarios tendrán un beneficio de ahorro en supermercados (25% los lunes en Jumbo, Disco, Vea y Carrefour Express), electrodomésticos (25% en Macstation, Multipoint y BairesIT), indumentaria (15% los miércoles en Seven Sport, Chelsea, Exit y Top Sport), perfumería (30% de lunes a viernes en Farmacity, Sumplicity y Get the look).