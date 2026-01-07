Universal Music redefine su estrategia frente a la IA: selló una alianza con Nvidia para blindar el negocio musical

La discográfica más grande del mundo ya no quiere batallar ante una tecnología que avanza más rápido que las regulaciones. El acuerdo busca impulsar el uso responsable de IA en la industria de la música.

Además de su parque temático, Universal Group tiene la discográfica más grande del mundo.

Universal Music Group ( UMG ), la discográfica más grande del mundo, decidió cambiar de estrategia en una de las batallas más complejas y sensibles que enfrenta hoy la industria cultural global: la relación entre la música y la inteligencia artificial.

Tras años de advertencias públicas, reclamos legales y presiones regulatorias contra el uso no autorizado de catálogos musicales para entrenar modelos de IA, la compañía impulsa un plan de acción que sintetiza un nuevo enfoque corporativo y cultural: si no puedes con tu enemigo, únete a él .

En esto consiste el anuncio de una alianza estratégica entre Universal Music Group y Nvidia, que marca un punto de inflexión para el negocio musical, según admiten sus protagonistas.

Más allá de asegurar la supervivencia del negocio musical , la intención también es demostrar que la creatividad humana y la tecnología avanzada pueden convivir bajo reglas claras, controladas y remuneradas.

La colaboración entre UMG y Nvidia busca posicionarse como un modelo de referencia para el uso responsable de la inteligencia artificial en la música, combinando dos activos de enorme valor estratégico.

Por un lado, el catálogo de Universal, que reúne grabaciones y composiciones de algunos de los artistas más influyentes de la historia y del presente, desde leyendas clásicas hasta estrellas contemporáneas del pop, el rock, el hip hop y la música latina.

El catálogo de artistas de UMG incluye clásicos como ABBA, Elton John, Queen, The Beatles, Eminem, Metallica, y también contemporáneos como Taylor Swift, Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Ariana Grande y Harry Styles, entre otros.

Por otro lado, cobra relevancia la infraestructura de IA de Nvidia, una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo en el desarrollo de hardware, software y modelos avanzados de aprendizaje automático.

De la denuncia a la colaboración

El objetivo que declaran los actores de esta alianza es enriquecer la experiencia musical global, promover la creación humana y asegurar una compensación justa para los titulares de derechos, al mismo tiempo que se exploran nuevas formas de descubrimiento, participación de los fans y consumo musical.

Durante los últimos años, Universal Music Group fue una de las voces más firmes en denunciar el uso indiscriminado de música protegida por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa.

La compañía exigió a plataformas digitales, desarrolladores de IA y gobiernos que establecieran límites claros, mecanismos de atribución y esquemas de pago para artistas y compositores.

Sin embargo, la aceleración tecnológica y la adopción masiva de herramientas de IA generativa dejaron en evidencia que la confrontación pura tenía limitaciones.

Frente a ese escenario, UMG optó por redefinir su estrategia: pasar de la resistencia legal a la colaboración estructurada, bajo condiciones que protejan el valor del catálogo y el rol central de los creadores humanos.

La alianza con Nvidia se inscribe precisamente en ese cambio de paradigma. En lugar de rechazar la inteligencia artificial como una amenaza existencial, Universal decidió integrarla a su ecosistema creativo y comercial, siempre que su uso esté regido por principios de responsabilidad, transparencia y respeto por los derechos de autor.

Nvidia Nvidia es la empresa que revolucionó la Inteligencia Artificial. Depositphotos

Así lo expresó Sir Lucian Grainge, presidente y CEO de Universal Music Group, al destacar la importancia de que Nvidia lidere el desarrollo de IA con “estándares éticos claros y con salvaguardias que protejan el trabajo de los artistas”.

Para Grainge, la tecnología debe ser “una herramienta al servicio de la creatividad humana” y no un sustituto que la degrade o la banalice.

Desde el lado tecnológico, Richard Kerris, vicepresidente y gerente general de Media en Nvidia, subrayó que esta colaboración tiene el potencial de “cambiar radicalmente” la forma en que los fans interactúan con la música a escala global.

Según Kerris, la combinación de modelos avanzados de IA con uno de los catálogos musicales más ricos del mundo permitirá “crear experiencias más profundas, personalizadas y significativas”, siempre con mecanismos de protección de derechos incorporados desde el diseño.

Las acciones concretas del acuerdo entre UMG y Nvidia

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la extensión del modelo Nvidia Music Flamingo, una tecnología diseñada para revolucionar el descubrimiento musical.

A diferencia de los sistemas tradicionales de recomendación, basados principalmente en etiquetas, géneros o métricas de popularidad, Music Flamingo utiliza una arquitectura avanzada capaz de procesar pistas completas de hasta 15 minutos, analizando con gran precisión elementos como la armonía, la estructura, el timbre, las letras y el contexto cultural.

Esta capacidad permite una comprensión más “humana” de la música, acercándose a la manera en que las personas perciben y experimentan las canciones.

En la práctica, esto significa que un fan podrá descubrir nuevas canciones que conecten con un estado de ánimo, una historia o una experiencia vital específica, ampliando el horizonte del descubrimiento musical más allá de las listas de reproducción convencionales.

Para los artistas, Music Flamingo ofrecerá herramientas para analizar, describir y contextualizar su propia música con un nivel de profundidad sin precedentes, fortaleciendo la conexión con sus audiencias.

Otro pilar fundamental de la alianza es el desarrollo de experiencias interactivas que redefinan la relación entre artistas y fans. Universal y Nvidia dicen que buscan ir más allá del modelo pasivo de consumo musical, proponiendo entornos donde la tecnología permita nuevas formas de “participación, exploración y diálogo”.

Estas experiencias podrían incluir recorridos narrativos por catálogos, contenidos personalizados basados en la relación emocional del fan con un artista o incluso interacciones creativas mediadas por IA, siempre bajo el control y la supervisión de los titulares de derechos.

En paralelo, la colaboración contempla el establecimiento de una incubadora de artistas, concebida como un espacio dedicado a la co-creación y experimentación con herramientas de inteligencia artificial.

En esta incubadora participarán artistas, compositores y productores, quienes trabajarán junto a equipos de UMG y Nvidia para diseñar y probar soluciones que se integren en flujos de trabajo creativos reales.

El propósito es desarrollar herramientas que potencien la originalidad y la autenticidad, funcionando como un antídoto frente a los productos genéricos de IA que replican estilos sin alma ni contexto.

La investigación y el desarrollo conjunto ocupan un lugar central en esta estrategia. Ambas compañías informaron que aprovecharán sus capacidades científicas y creativas para impulsar el avance de la creación musical humana y garantizar la compensación adecuada de los titulares de derechos.

En este marco, se establecerán laboratorios creativos que utilizarán infraestructuras emblemáticas de Universal, como Abbey Road Studios y Capitol Studios, integrando la retroalimentación directa de artistas, sellos discográficos y editoriales en el proceso de desarrollo tecnológico.

La protección de los artistas y del catálogo es otro componente clave del acuerdo. Universal y Nvidia explorarán nuevos enfoques para utilizar la IA como una herramienta de protección y atribución, asegurando que el contenido basado en música respete los derechos de autor y que cada uso esté correctamente identificado.

En este sentido, UMG ya viene trabajando con tecnologías de huella digital neuronal, conocidas como neural fingerprinting, desarrolladas junto a empresas como SoundPatrol, que permiten detectar infracciones de derechos incluso en obras generadas por inteligencia artificial.

Los antecedentes del giro estratégico de UMG

Este enfoque tecnológico que apunta a integrar polos que parecían irreconciliables se integra con una estrategia corporativa más amplia que Universal Music Group vino desplegando durante el año 2025. Además de la alianza con Nvidia, la compañía firmó acuerdos con plataformas líderes de generación musical por IA como Udio y Stability AI, estableciendo modelos de licencia claros y mecanismos de remuneración para los creadores.

En el caso de Udio, el acuerdo incluyó la implementación de un modelo de suscripción con contenidos licenciados y la desactivación temporal de la descarga de pistas, como medida de control.

Con Stability AI, el foco estuvo puesto en el codesarrollo de herramientas profesionales orientadas a empoderar a artistas, productores y compositores.

Universal destacó que su objetivo es garantizar que cuando una canción protegida forme parte de un dataset autorizado, los titulares de derechos reciban una participación económica directa, con reglas claras y trazables.

Al mismo tiempo, la compañía aspira a influir activamente en la elaboración de normas técnicas y estándares industriales vinculados a la transparencia, el uso de datos y la protección de la propiedad intelectual.

La alianza con Nvidia sintetiza el cambio de estrategia de UMG en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.

Lejos de una postura defensiva, Universal Music Group apuesta ahora a liderar la integración de la inteligencia artificial en la música, estableciendo límites, principios y modelos de negocio que preserven el valor cultural y económico de la creación humana.