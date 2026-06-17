El activo más valioso del fútbol: la zurda de Lionel Messi vale más que muchas empresas argentinas

La pierna izquierda del capitán de la Selección argentina está asegurada en u$s900 millones. La cifra supera la capitalización bursátil de muchas compañías.

La pierna izquierda de Lionel Messi está asegurada en unos u$s900 millones. La cifra, considerada una de las más altas de la historia del deporte, permite hacer una curiosa comparación: el principal activo futbolístico del capitán argentino vale más que varias compañías que cotizan en la Bolsa local .

Para ponerlo en perspectiva, los u$s900 millones de la póliza superan ampliamente la capitalización bursátil de empresas históricas de la economía argentina. Por ejemplo, la citrícola San Miguel, valuada en alrededor de u$s50 millones , o Havanna que vale actualmente u$s170 millones . Incluso, las piernas más goleadoras del mundo, valen más que empresas como Ledesma, que cuesta u$s229 millones , Molinos Río de la Plata, que ronda los u$s388 millones y Molinos Agro, aproximadamente u$s785 millones . Incluso si se sumaran los valores de Havanna, Ledesma y Molinos Rio de la Plata, la cifra seguiría por debajo de lo que cuesta asegurar la zurda más rentable del planeta.

Apenas por encima de los u$s900 millones aparece por ejemplo, Cresud, con una valuación cercana a los u$s1.000 millones. Más arriba se ubican Loma Negra, que supera los u$s1.100 millones, y Edenor, con unos u$s1.200 millones. Aluar, una de las principales industriales del país, prácticamente duplica el valor de la póliza al alcanzar una capitalización cercana a los u$s2.000 millones.

La comparación cambia cuando se observan algunas de las compañías más grandes del mercado argentino. Por ejemplo, los u$s900 millones representan el 9,9% del valor bursátil de Grupo Galicia , estimado en unos u$s9.080 millones . En el caso de Pampa Energía, equivalen a cerca del 27% de la compañía que está valuada en torno a los u$s3.300 millones.

¿Y si se lo compara con Mercado Libre? La empresa fundada por Marcos Galperin vale alrededor de u$s84.870 millones, por lo que la póliza de Messi representa apenas el 1,06% de su capitalización. En otras palabras, Mercado Libre vale unas 94 veces más que la famosa zurda del astro rosarino.

Cuando una parte del cuerpo se convierte en un activo multimillonario

El caso de Messi encabeza un selecto grupo de deportistas cuyas habilidades físicas fueron protegidas mediante seguros extraordinarios.

Detrás del argentino aparece David Beckham, cuya cobertura alcanzó los u$s195 millones. En su caso, el seguro no solo contemplaba una posible lesión deportiva, sino también el impacto económico sobre su imagen, una de las más explotadas comercialmente en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo también figura entre los casos más emblemáticos. Durante su etapa en el Real Madrid, las piernas del delantero portugués fueron aseguradas por unos u$s144 millones para resguardar una inversión clave del club español.

En el deporte estadounidense sobresalen LeBron James y Tom Brady, ambos con coberturas cercanas a los u$s100 millones. La lista continúa con Maria Sharapova, cuya imagen y condición física estuvieron respaldadas por una póliza de u$s70 millones. Por u$s50 millones, aseguraron sus partes del cuerpo Tiger Woods, que protegió el swing que lo llevó a dominar el golf mundial y Fernando Alonso, quien llegó a asegurar sus pulgares debido a la importancia que tienen para el control de un monoplaza de Fórmula 1.

Más lejos aparece Usain Bolt. Aunque su seguro fue considerablemente menor, con unos u$s10 millones, resulta lógico si se tiene en cuenta la diferencia económica que existe entre el atletismo y disciplinas como el fútbol, el básquet o el automovilismo.

Mucho más que una póliza deportiva

Los seguros de este tipo no cubren únicamente lesiones. También buscan proteger el valor económico que genera una figura deportiva a través de contratos publicitarios, patrocinios, derechos de imagen y premios.

Por eso, detrás de los u$s900 millones de la pierna izquierda de Messi no hay solamente una cuestión futbolística. La cifra refleja el valor de una marca global capaz de movilizar audiencias y generar negocios.