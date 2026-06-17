Ronaldo habló del récord de Messi y se rindió a sus pies: "Es el mejor de todos los tiempos" + Agregar ámbito en









El campeón del mundo en EEUU 1994 y Corea Japón 2002 mostró su admiración por el rosarino, que lo superó en la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo.

Lionel Messi y Ronaldo Nazario, dos de los mejores futbolistas de la historia.

Argentina ganó y goleó en su debut mundialista ante Argelia con un Lionel Messi estelar. El rosarino marcó tres goles y alcanzó a Miroslav Klose como máximo artillero de las Copas del Mundo. En el camino quedó Ronaldo, "O Fenómeno", que se despachó en elogios hacia el capitán albiceleste: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor de todos los tiempos".

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El argentino convirtió los tres tantos con los que el seleccionado nacional venció al combinado africano este martes por la noche en el Kansas Stadium. El Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá inició con el pie derecho para el "10", pese a las dudas que sobrevolaban en la previa sobre su estado físico a raíz de la lesión sufrida en el último encuentro con el Inter de Miami.

Messi llegó al certamen con 13 goles repartidos en 27 partidos mundialistas. Le tomó apenas 17 minutos del partido ante Argelia para alcanzar los 14 del alemán Gerd Müller. En el complemento, con un show de goles alcanzó el escalón del brasileño con 15 tantos y minutos después llegó al escalafón de Klose.

Lionel Messi Mundial 2026 @afaselección El elogio de Messi y la respuesta de Ronaldo Al terminar el partido fue consultado sobre el récord y aprovechó para elogiar a Ronaldo, quien pese a ser uno de los mejores jugadores de las Copas del Mundo quedó en tercera posición. Y minimizó la estadística. "Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística", dijo.

Atento a las palabras de Messi, el brasileño no se quedó atrás y se rindió ante el campeón del mundo. "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”, dijo, aunque no fue el único gran halago hacia el rosarino: “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”.

En ese sentido, O Fenómeno argumentó los motivos por los que considera a Messi por encima de jugadores como Pelé o Diego Maradona. “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre". Por último, se refirió al triplete que le permitió superarlo en la tabla de goleadores de los mundiales y alcanzar a Klose. "Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, dijo. Además de resaltar la chapa de candidata de la Selección: “Argentina es la actual campeona reinante de la competición".