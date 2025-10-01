Se escapó a Estados Unidos y formó una familia multimillonaria: la historia de Mike Bezos

Desde su salida de Cuba hasta invertir en Amazon, Mike Bezos pasó de la incertidumbre a manejar millones y figurar entre las mayores fortunas.

Con una inversión inicial de 245 mil dólares en Amazon, Mike Bezos convirtió su visión en millones y en un legado familiar de impacto global.

El apellido Bezos aparece inevitablemente asociado a millones, innovación y poder económico . Sin embargo, detrás del éxito de Jeff existe una figura clave: su padre adoptivo, Mike Bezos . Su recorrido personal refleja una historia de inmigración, esfuerzo y visión que lo transformó en protagonista de una de las fortunas más comentadas del planeta.

La vida de Mike muestra cómo una decisión audaz puede cambiarlo todo. Desde su huida de Cuba hasta la consolidación de un patrimonio colosal, su historia resulta tan inspiradora como sorprendente. Y aunque vivió lejos de los reflectores, su influencia en Amazon y en la familia Bezos fue decisiva.

Mike Bezos huyó de Cuba con 16 años y décadas después transformó su apuesta en Amazon en millones que lo ubican entre los más ricos del mundo.

Miguel “Mike” Bezos nació en Cuba y a los 16 años se vio forzado a abandonar la isla en solitario. Llegó a Estados Unidos con pocos recursos y casi sin hablar inglés, pero con el objetivo de estudiar y forjar un futuro diferente. Se instaló en una misión católica de Delaware y más tarde ingresó a la Universidad de Albuquerque

Allí conoció a Jacklyn Gise, madre de Jeff, con quien se casó en 1968. Ese mismo año adoptó legalmente al pequeño Jeffrey , que tenía cuatro años. Juntos criaron a tres hijos y construyeron una familia que con el tiempo se volvería protagonista de la historia empresarial más grande de nuestra era.

Mike desarrolló una carrera en Exxon como ingeniero, lo que le permitió trabajar en el extranjero y ahorrar gran parte de su salario. Esa disciplina financiera fue la base para tomar, junto con Jacklyn, una de las decisiones más arriesgadas de su vida: invertir en el proyecto que su hijo comenzaba a gestar en 1995.

El cheque que entregaron ascendió a 245.000 dólares, una suma que representaba una porción sustancial de su capital familiar. Esa apuesta inicial por Amazon terminó convirtiéndose en una de las inversiones más exitosas de la historia del capitalismo moderno.

Miles de millones: el patrimonio de Mike Bezos

De acuerdo con estimaciones citadas por el Wall Street Journal, Mike Bezos controla actualmente alrededor de 45 mil millones de dólares a través de su oficina familiar, Aurora Borealis. Esta cifra lo ubicaría entre las 50 personas más ricas del mundo, aunque su nombre casi nunca aparece en los rankings tradicionales.

Más allá de los números, Mike y su difunta esposa Jacklyn se destacaron por sus aportes filantrópicos. En las últimas décadas donaron acciones de Amazon valuadas en miles de millones a la Fundación Familiar Bezos y financiaron proyectos educativos y médicos en todo Estados Unidos.