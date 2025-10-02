Es uno de los hombres más millonarios del mundo y donará el 95% de su patrimonio: la fortuna de Larry Ellison

Su fortuna está valuada en más de 300 mil millones de dólares y es la segunda persona más rica de todo el mundo. Conocé cuál es la razón para donar el 95%.

Larry Ellison es el cofundador de la empresa Oracle , una compañía multimillonaria dedicada a ofrecer soluciones de software, entre las que se incluyen servicios de nube, aplicaciones empresariales e infraestructura tecnológica para grandes empresas.

EL multimillonario Ellison se comprometió a donar el 95% de su fortuna como parte del Giving Pledge , una campaña filantrópica lanzada en 2010 por Bill y Melinda French Gates y Warren Buffett. Esto tiene como objetivo que las personas más privilegiadas contribuyan significativamente a la sociedad con donaciones de al menos el 50% de su patrimonio.

El fundador de Oracle, Larry Ellison, que hoy es una de las mayores fortunas del planeta, anunció en 2010 su adhesión al Giving Pledge y se comprometió a donar el 95 % de su riqueza. Su filantropía se canaliza principalmente a través del Ellison Institute of Technology , una organización con sede en la Universidad de Oxford que centra sus esfuerzos en retos globales como la sanidad, la inseguridad alimentaria, el cambio climático o la investigación en inteligencia artificial, y que prevé inaugurar un campus de 1.300 millones de dólares en 2027.

El magnate ha financiado proyectos médicos , como un centro de tratamiento del cáncer en la Universidad del Sur de California, y su fundación invirtió en investigación sobre el envejecimiento y la prevención de enfermedades.

A diferencia de algunos de sus pares, Ellison prefiere la filantropía estratégica a las donaciones directas; sus aportaciones buscan soluciones a largo plazo y de gran escala. Con un patrimonio estimado en más de 370 000 millones de dólares, su compromiso le sitúa en la línea de figuras como Bill Gates y Warren Buffett, quienes popularizaron la idea de que los multimillonarios deben dedicar la mayor parte de su fortuna a causas benéficas.

De cuánto es el patrimonio de Larry Ellison en 2025

Larry Ellison acumula una de las mayores fortunas del mundo, valorada en torno a 396,2 mil millones de dólares. La mayor parte de su patrimonio proviene de su participación de más del 40 % en Oracle, la empresa que cofundó y dirigió durante décadas, que se ha beneficiado de un auge de los servicios en la nube y de la adopción de inteligencia artificial en los últimos años.

A esto se suma su inversión temprana en Tesla, que le ha proporcionado miles de millones gracias al vertiginoso crecimiento del fabricante de vehículos eléctricos, además de una cartera diversificada de propiedades inmobiliarias y yates de lujo.

El empresario de 81 años ha visto crecer su riqueza de manera extraordinaria en 2025, cuando los mercados bursátiles premiaron a las tecnológicas. Su patrimonio rivaliza con el de Elon Musk y lo ha llevado a ocupar momentáneamente el primer puesto en los índices de multimillonarios.

A pesar de ese nivel de riqueza, Ellison ha anunciado que destinará la mayor parte de su fortuna a causas filantrópicas, lo que evidencia un compromiso con la ciencia, la medicina y otras áreas que considera claves para el futuro.