Cómo tramitar préstamos personales a través de WhatsApp en apenas 10 pasos

Con el objetivo de simplificar el acceso al crédito para sus usuarios, el Banco Provincia lanzó una nueva opción para solicitarlos mediante un app de mensajería.

Banco Provincia estableció un sistema con validación biométrica para hacer el trámite más fácil pero seguro.

El Banco Provincia habilitó una nueva forma para solicitar préstamos personales desde WhatsApp , mediante su chatbot PIA. La operación es digital, completamente segura y permite consultar, simular y contratar sin necesidad de tener que ir presencialmente a una sucursal.

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Actualmente, el principal canal para solicitar préstamos personales es la billetera digital Cuenta DNI. Este medio, en lo que va de 2026, permitió gestionar el 40% de todos los préstamos personales brindados por la entidad. Con esta nueva modalidad mediante el uso de el WhatsApp, se abre una tercera opción para contratar este producto desde el nuestras casas.

El proceso es simple, rápido, seguro, y permite realizar toda la gestión desde el celular. El sistema se apoya en un chatbot oficial que va a guíar al usuario durante todo el proceso de ejecución. Desde este medio cada persona puede consultar si tiene una oferta disponible, la misma va a depender de su perfil crediticio.

Una vez dentro del menú, el cliente accede a una propuesta personalizada , que incluye el monto máximo al que puede llegar a pedir, el plazo para la devolución y las tasas aplicadas. Esa información es misma y coincide con la que el banco ofrece en todos sus otros canales digitales.

En esta primera etapa, el servicio va a estar dirigido exclusivamente a trabajadores del sector público que cobran su salario a través del Banco Provincia . Posteriormente se ampliará a otros segmentos.

Creditos digitales Banco de la Provincia de Buenos Aires

El paso a paso para solicitar un préstamo personal por WhatsApp es le suguiente:

1. Iniciar el contacto: La persona tiene que escribir al WhatsApp oficial del Banco Provincia e ingresar al menú de opciones. Desde ahí mismo debe seleccionar “Personas” y luego “Préstamo Personal”.

2. Identificación del cliente: El sistema le va a solicitar el número de DNI (Documento Nacionas de Identidad) para poder validar la identidad. A continuación, se le van a mostar los datos registrados para su confirmación.

3. Consulta de oferta disponible: Una vez que esté validado, el sistema le va a informar si existe una oferta de préstamo vigente. En ese caso de que si la haya, se detalla el monto máximo disponible para solicitar.

4. Acceso al detalle del préstamo: Si la persona está interesada, puede seleccionar “Quiero saber más” para conocer las condiciones: monto, cantidad de cuotas, tasa de interés (TNA) y costo financiero total (CFTEA).

5. Validación biométrica: Para avanzar, se realiza una verificación de identidad mediante biometría, todo esto con el fin de garantizar la seguridad de la operación.

6. Personalización del crédito: Los clientes pueden aceptar la oferta o modificar variables como el monto y el plazo, según sus necesidades.

7. Revisión de documentación: Antes de confirmar, se ponen a disposición los Términos y Condiciones y el contrato del préstamo para su lectura.

8. Confirmación de la operación: Para finalizar, se debe seleccionar la opción “Confirmo préstamo”. Esto implica la aceptación de las condiciones y la contratación del crédito.

9. Recepción del contrato: Una vez confirmado, se recibe el contrato completo por correo electrónico y queda disponible en su legajo digital.

10. Gestión posterior: Desde el mismo canal, la persona puede acceder a información sobre cuotas, pagos, cancelación o revocación del préstamo.

El principal beneficio de esta herramienta y por la cual el banco decidió añadirla, es por su rapidez y simplicidad. Este medio lo que hace es centralizar todo el proceso en una app de mensajería (en este caso Whatsapp), lo que hace que el banco elimine la necesidad de trámites presenciales o la navegación dentro de las plataformas, facilitándole aún más la experiencia al usuario.