El FC Barcelona y Spotify ampliaron su acuerdo de patrocinio hasta 2030

En las últimas horas, se anunció que el club y la plataforma extenderán su acuerdo de patrocinio. Desde que la alianza comenzó en 2022, ambas entidades colaboraron en distintas acciones pensadas tanto para los hinchas como para los artistas musicales.

Desde hace algunos años, Spotify , la reconocida plataforma de música digital, es patrocinador oficial del FC Barcelona . Desde entonces, su logotipo ocupó un lugar en el pecho de la camiseta del club español , en ocasiones acompañado por diseños especiales creados en colaboración con distintos artistas.

En las últimas horas, se anunció que el club y la plataforma extenderán su acuerdo de patrocinio hasta 2030 , tanto para las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino de fútbol, como para el frontal de las equipaciones de entrenamiento. Además, los ' naming rights ', una estrategia de publicidad, del Spotify Camp Nou, continuarán vigentes hasta 2034.

"Tanto Barça como Spotify son marcas con una presencia global y cientos de millones de seguidores en todo el mundo. Esta unión permite a ambas marcas ampliar su impacto en mercados estratégicos y generar sinergias conjuntas con un alcance internacional, conectando con nuevas audiencias y consolidando su proyección global", explicó la entidad blaugrana en un comunicado.

El logo de los Rolling Stones formó parte de la camiseta del Barcelona el 28 de octubre de 2023 frente al Real Madrid.

Desde que la asociación entre el FC Barcelona y Spotify comenzó en 2022, ambas entidades colaboraron en distintas acciones pensadas tanto para los hinchas como para los artistas musicales presentes en la plataforma de música digital, que " traspasaron los límites de los patrocinios deportivos " e hicieron " resonar la conexión entre fútbol y música en todo el mundo ".

De esta manera, en algunos partidos clave, como los Clásicos contra Real Madrid, el logo principal de Spotify cambió por el de algún artista. Entre las colaboraciones más destacadas se encuentran la de bandas como los Rolling Stone, con su icónica lengua, que la usaron el 28 de octubre de 2023.

motomami-barcelona El logo de "Motomami", el álbum de Rosalía en la camiseta del Barcelona.

También colaboraron con cantantes como Rosalía, con el famoso álbum "Motomami", también para otro derby español, el 19 de marzo, en el que el Barça venció a su histórico rival por 2 a 1. También para otro clásico español ante el Real Madrid, el 16 de octubre de 2022, lucieron el búho de Drake como principal imagen.

Entre otros artistas que formaron parte del pecho de la camiseta blaugrana se encuentran Travis Scott, quién tiene su propia linea de camisetas dentro del club, Coldplay, Karol G o Ed Sheeran.

"Con la reapertura del Spotify Camp Nou en el horizonte y una excelente generación de jóvenes talentos, el FC Barcelona y Spotify miran juntos hacia el futuro para dar forma a una nueva y prometedora era para el club y su comunidad global", aseguró el club blaugrana.