Nueva colocación privada: el ICBC emitió Obligaciones Negociables por $68.500 millones

La emisión se convirtió en la mayor colocación realizada por la entidad, con amplia participación de inversores institucionales y clientes individuales.

ICBC en su versión local colocó ONs en el mercado de capitales.

ICBC anunció la colocación de su Obligación Negociable Senior Series #5, por $68.500 millones. El monto colocado supera en más del 40% la emisión realizada el 26 de noviembre pasado y se ubica entre las operaciones recientes más relevantes del sector financiero local.

La operación registró una demanda total de $69.000 millones y contó con la participación de 33 inversores institucionales y 63 inversores individuales.

La deuda fue emitida a un plazo de un año, con una tasa de TAMAR + 3,5% y una duración de 0,88 años.

“El éxito de esta colocación se dio en un contexto internacional complejo, pero, a la vez, con condiciones de mercado local estables y alta liquidez. Esta oportunidad nos permite seguir construyendo una base de financiación sostenible para el crecimiento de nuestros préstamos y diversificar las herramientas de inversión que ofrecemos a nuestros clientes”, aseguró María José Anastasio, Head of Assets & Liabilities Management & Money Markets.

A su vez, Gonzalo Fernandez Presce, Head of Global Markets, agregó: “De esta manera, ICBC continúa consolidando su presencia en el mercado de capitales local, en línea con la estrategia de acompañar el crecimiento del crédito y el desarrollo del sistema financiero argentino.”