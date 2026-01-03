El magnate chino que dejó la escuela a los 12 años y el agua lo convirtió en multimillonario + Seguir en









Uno de los pocos ejemplos donde un niño de orígenes humildes emprendió y ganó miles de millones.

Así es conocido el magnate que ganó miles de millones con este producto. Imagen: Forbes

Desde muy joven tuvo que enfrentar circunstancias duras que marcaron su vida y forjaron su carácter emprendedor. Durante la agitación de la Revolución Cultural en China, abandonó la escuela alrededor de los 12 años y asumió trabajos exigentes como obrero y vendedor para ayudar a su familia, lo que lo alejó temprano de la educación formal.

Más adelante, su perseverancia y visión de negocio lo llevaron a fundar una empresa que transformó la industria de bebidas en su país y lo elevó hasta los primeros puestos entre los magnates más ricos del mundo. Ese empresario es Zhong Shanshan, cuyo nombre hoy se asocia con el éxito en el mercado del agua embotellada y otros sectores económicos de gran crecimiento.

Zhong Shanshan A pesar de haber tenido que dejar la escuela para trabajar, supo crear una empresa multimillonaria. Imagen: Forbes La historia de Zhong Shanshan y cómo se convirtió en multimillonario Zhong Shanshan nació en Hangzhou, China, en 1954 y tuvo una infancia marcada por la necesidad y la interrupción de sus estudios debido a la agitación política de su país. Tras dejar la escuela, trabajó en oficios diversos —desde la construcción hasta la venta de bebidas y productos agrícolas— lo que le permitió acumular experiencia y entender distintos aspectos del comercio.

En los años 80 incursionó brevemente en el periodismo, labor que realizó como reportero antes de dedicarse por completo al mundo empresarial. Esa etapa temprana, aunque alejada de la industria de consumo masivo, contribuyó a su comprensión del mercado y de la comunicación con el público.

Su gran salto llegó en 1996, cuando fundó Nongfu Spring, una compañía de agua embotellada que rápidamente ganó terreno en China al ofrecer productos alineados con las preferencias locales y una fuerte identidad de marca. Bajo su liderazgo, la empresa se consolidó como la mayor productora de agua envasada del país y uno de los principales grupos de bebidas del mercado.

Además de su negocio de bebidas, Zhong también controló Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, una empresa farmacéutica que prosperó especialmente durante la pandemia de COVID-19, lo que diversificó aún más sus fuentes de riqueza. La decisión de llevar a bolsa estas compañías alrededor de 2020 impulsó de manera espectacular su patrimonio. Miles de millones: el patrimonio de Zhong Shanshan Gracias al éxito de Nongfu Spring y su participación mayoritaria en la empresa, así como a sus inversiones en el sector farmacéutico, Zhong Shanshan se posicionó entre los multimillonarios más prominentes del planeta. Las estimaciones más recientes sitúan su patrimonio neto en decenas de miles de millones de dólares, con cifras que superan los 65.000 millones según algunos análisis financieros, lo que lo coloca entre los más ricos de China y del mundo. Su fortuna ha fluctuado en los últimos años debido a cambios en los mercados bursátiles y la valoración de sus empresas, pero sigue siendo un caso destacado de acumulación de riqueza a partir de orígenes humildes y de la expansión de negocios centrados en productos de consumo cotidiano.

