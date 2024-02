El magnate detrás de Nike: fortuna, historia y legado de Phil Knight

Su nombre es Phil Knight, un ex atleta de la Universidad de Oregón, Estados Unidos, que el 25 de enero de 1964 decidió fundar una compañía de calzado deportivo junto a su entrenador, William Bowerman .

Knight era un corredor amateur, disfrutaba correr en pistas y por la montaña, y conocía la importancia de contar con buenas zapatillas para rendir bien. En ese momento, en Estados Unidos no existían opciones de calidad, y las mejores, las Adidas , eran difíciles y costosas de obtener, ya que se fabricaban en Alemania.

Este vacío en el mercado fue la motivación para la creación de su propia marca de calzados.

phil knight nike.webp Knight era un atleta amateur preocupado por la ausencia de zapatillas deportivas accesibles en Estados Unidos.

Inicialmente, la marca se llamó Blue Ribbon Sports y se asoció con la firma Onitsuka Tiger (actualmente ASICS). Siete años después, en 1971, terminó el contrato con la marca japonesa y se lanzó la propia línea de calzado deportivo.

Knight recurrió a la experiencia y al talento deportivo de Bowerman, su entrenador, que estaba convencido de que si conseguía aligerar en una onza las zapatillas, sus corredores correrían con 25 kilogramos menos de peso durante la carrera.

Ese año, juntos fundaron Nike.

Bajo la premisa de hacer calzados deportivos cómodos, que potencien el rendimiento de los atletas y accesibles en Estados Unidos, Knight y Bowerman comenzaron a darle forma a Nike: le encomendaron a la diseñadora Carolyn Davidson el diseño del famoso logo de la marca y contrataron una agencia de publicidad para potenciar las ventas.

Entre pruebas y errores, fueron dándole forma a las zapatillas que soñaban.

phil knight nike.webp Knight fundó Nike en 1971.

Los ´80 fueron el "boom" de la compañía. Nike dejó de dedicarse únicamente a la confección de calzado de atletismo y comenzó a abarcar otros deportes, además de lanzar la línea de calzado para la vida cotidiana.

El primer gran éxito fue el modelo Air Jordan, que la empresa realizó especialmente para el basquetbolista Michael Jordan, y que se siguen vendiendo hoy en día.

Con el correr de los años, Nike fue creciendo en popularidad y en ingresos. Las zapatillas, que ya se exportaban a casi todo el mundo, dejaron de ser el único artículo de la marca, y empezaron a confeccionar todo lo referido a indumentaria deportiva.

El 24 de diciembre de 1999 fallece Bill Bowerman y Knight comienza a dirigir la compañía en soledad.

air jordan.jpeg Las Air Jordan, el verdadero salto a la fama de Nike.

Hoy en día, Phil Knight tiene solamente el 35% de la firma. Su fortuna asciende a unos $51,2 billones de dólares, lo que le convierte en la 16ª persona más rica de Estados Unidos.

En cada entrevista que da, no deja pasar la oportunidad de recordar a Bowerman, a quien define como su gran maestro. El fundador de Nike intenta llevar los valores que le inculcó su ex entrenador a la filosofía de la marca. “La derrota es un aprendizaje. Cuando uno pierde, algo aprende”, recuerda que repetía siempre Bowerman.

Es así que la cultura del "Just Do It", emblema famoso de la marca, encapsula la mentalidad de Phil Knight y de Bill Bowerman. El mensaje busca fomentar la valentía, la determinación y la superación de desafíos, tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana.