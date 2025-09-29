Donald Trump amenaza con retirar fondos a Nueva York si el demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones locales

El presidente estadounidense condicionó la financiación federal a los resultados de las elecciones locales, donde el demócrata Zohran Mamdani lidera las encuestas.

Donald Trump amenazó con retirar la financiación federal a la ciudad de Nueva York si el demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones locales. La advertencia llega en medio de una campaña convulsionada tras el retiro del actual alcalde, Eric Adams , y con el republicano Andrew Cuomo intentando recuperar terreno.

El mandatario lanzó su amenaza a través de Truth Social , donde calificó a Mamdani como un problema para la ciudad y una oportunidad para su partido . “Mamdani demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado al Partido Republicano”, escribió. Además, advirtió: “Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir con sus falsas promesas comunistas. No lo conseguirá”.

Trump cuestionó la viabilidad del programa político del demócrata, al señalar que “esta ideología ha fracasado siempre, durante miles de años. Volverá a fracasar, y eso está garantizado”.

El escenario electoral en Nueva York se alteró drásticamente luego de que Eric Adams , alcalde desde 2021, decidiera abandonar su candidatura a la reelección apenas cinco semanas antes de los comicios. Aunque se retiró, su nombre seguirá apareciendo en las boletas debido a que no cumplió con el plazo para retirarlo formalmente.

19-w-triunfo-de-Zohran-Mamdani-NY Zohran Mamdani lidera las encuestas rumbo a la alcaldía de Nueva York.

En este contexto, las encuestas colocan a Mamdani con entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente y cuenta con el respaldo explícito de Trump. Por detrás se encuentra el republicano Curtis Sliwa.

La retirada de Adams y las amenazas presidenciales convirtieron a la elección en un termómetro político clave para la relación entre Washington y la ciudad más grande de Estados Unidos. La incógnita ahora es si las palabras de Trump movilizarán a los votantes a favor de Mamdani o consolidarán la candidatura de Cuomo.