El heredero millonario al que no le importó perder una fortuna en el fútbol inglés: la historia de Randy Lerner

Logró adquirir un importante club de Inglaterra con millones de inversión, pero no todo terminó como esperaba.

Los negocios y el fútbol involucran millones , algunas veces como beneficios y muchas otras como pérdidas. Cada inversión debe ser tomada con cuidado y conociendo los riesgos de un deporte tan volátil a nivel resultados, ya que gastar mucho no significa asegurarse un triunfo.

Randy Lerner es un hombre que vive de sus empresas, pero también incursionó en el deporte rey con el objetivo de instalarse en una de las ligas más importantes de Europa. Si bien no se arrepiente pese al fracaso de su proyecto, hoy en día su nombre es sinónimo de enemigo en una importante institución de Inglaterra.

Hijo de Al Lerner y Norma Wolkoff, se recibió de abogado y empezó a trabajar como analista de inversiones en una aseguradora de autos . Su padre fundó una firma de inversión de capital de riesgo llamada Securities Advisors, donde la familia empezó a ganarse un nombre importante.

Lerner no dejó un buen recuerdo en el Aston Villa, dónde todos pedían su salida como dueño del club.

Esto llevó a su padre a convertirse en presidente de MBNA Corporation tras una inversión de 800 millones de dólares. En 1993, Randy ya era director de la empresa. Tras el fallecimiento de Al Lerner, asumió su cargo y, en 2006, vendió la compañía a Bank of America por 35 mil millones de dólares

La familia tenía el control de los Cleveland Browns, pero en 2012 los vendieron al empresario Jimmy Haslam. Esto se debió a que Randy tenía en mente incursionar en el fútbol, más precisamente en la Premier League, con tres equipos en vista para adquirir: Arsenal, Fulham y Aston Villa . Este último fue el que compró, convirtiéndose en dueño del 60% de las acciones por 62,6 millones de libras .

Para febrero de 2012, ya presentaba cerca de 53,9 millones de libras esterlinas de pérdida y en 2014 tomó la decisión de ponerlo a la venta. En 2016, con todo los fanáticos del Aston Villa pidiendo su salida, vendió el club al empresario chino Tony Xia, luego de un descenso a segunda división. Hoy no hay nadie en Villa Park que quiera verlo cerca del estadio.

Miles de millones: el patrimonio de Randy Lerner

Actualmente, el patrimonio de Randy Lerner se estima en 1.9 mil millones de dólares según la revista Forbes. El mismo viene de todo el trabajo realizado por su familia con su padre Al Lerner a la cabeza.

También ha mostrado un lado filántropo, ya que apoyó a la National Portrait Gallery de Reino Unido con cinco millones de libras esterlinas, la donación individual más grande que se haya hecho en esta institución. También es un gran benefactor de la Clare College de Cambridge, donde fue homenajeado como exalumno.