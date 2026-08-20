De cuánto es la fortuna de Karlie Kloss, el ángel de Victoria's Secret que se convirtió en empresaria

La modelo construyó una carrera internacional desde que era adolescente y después se enfocó en los negocios, la tecnología y distintas inversiones.

Tras pasar por las pasarelas de Victoria's Secret, la reconocida modelo hizo una exitosa carrera en otros rubros.

Karlie Kloss pasó de estudiar ballet y desfilar en las principales capitales de la moda a convertirse en una de las modelos mejor pagadas del mundo . Su carrera comenzó cuando todavía era adolescente y, con el paso de los años, sumó contratos publicitarios, televisión y proyectos personales que la ayudaron a ganar millones fuera de las pasarelas.

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Su etapa como ángel de Victoria's Secret fue tan solo una parte de una trayectoria que incluye campañas para algunas de las marcas más conocidas del planeta. Después de alejarse de la compañía en 2015, Kloss arrancó una nueva etapa con la educación, la tecnología y los medios, hasta generar un patrimonio sorprendente.

Karlie Elizabeth Kloss nació el 3 de agosto de 1992 en Chicago, Illinois, y creció junto con tres hermanas. Su familia se mudó a San Luis cuando ella tenía dos años y, más adelante, volvió a mudarse para acompañar sus primeras oportunidades dentro del modelaje.

Durante su infancia estudió ballet clásico , una disciplina que después influyó sobre su manera de caminar en las pasarelas. A los 14 años apareció en la portada de la revista Scene y poco después fue contratada por Elite Model Management.

Su carrera avanzó, se mudó a Nueva York, apareció en revistas como Teen Vogue y consiguió uno de sus primeros trabajos comerciales con Abercrombie Kids. En 2008 dejó Elite y firmó con Next Management, lo que la llevó a participar en 31 desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, 20 en Milán y 13 en París , hasta alcanzar un total de 64 pasarelas.

Trabajó para firmas como Calvin Klein, Marc Jacobs, Carolina Herrera, Gucci, Valentino, Versace, Jean Paul Gaultier e Yves Saint Laurent. También protagonizó campañas para Adidas, Lacoste, Uniqlo, American Eagle y numerosas compañías internacionales.

En 2011 apareció por primera vez en el desfile de Victoria's Secret y dos años más tarde fue elegida oficialmente como uno de sus ángeles. Se mantuvo trabajando para la marca hasta 2015, cuando decidió alejarse.

Para 2019 ya había aparecido en más de 40 portadas internacionales de Vogue. Gentileza - Ig: @karliekloss

De las pasarelas a la tecnología: los proyectos de Kloss

Tras dejar Victoria's Secret, Kloss empezó a desarrollar intereses fuera del modelaje. En 2015 retomó sus estudios en la Universidad de Nueva York, dentro de la Escuela Gallatin de Estudios Individualizados.

Una de sus principales apuestas fue Kode with Klossy, un programa educativo pensado para acercar la programación y las disciplinas STEM a niñas y jóvenes. El proyecto surgió a partir de su interés por la tecnología y le permitió armar una carrera separada de la moda.

En 2018 fue elegida para reemplazar a Heidi Klum como conductora de "Project Runway", donde además trabajó como productora ejecutiva. Un año después narró un episodio de la serie documental "Explained", de Netflix. En 2020 pasó a formar parte de un grupo de inversores que adquirió la revista W, que atravesaba dificultades financieras. Kloss tuvo participación en la planificación del futuro del medio y de sus operaciones.

Además, tuvo contratos publicitarios con firmas como Swarovski, L'Oréal Paris, Nike, Donna Karan y Jean Paul Gaultier. Solo durante 2018 ganó u$s14 millones gracias a sus diferentes trabajos, monto que la ubicó como la segunda modelo mejor pagada del mundo en aquel momento.

Para 2018 ya era la segunda modelo mejor pagada del mundo. Gentileza - Ig: @karliekloss

El patrimonio de Karlie Kloss

La fortuna personal de Karlie Kloss está estimada en u$s40 millones. Ese patrimonio proviene de una carrera en el modelaje, campañas publicitarias, televisión y actividades empresariales. Kloss está casada desde 2018 con el inversor Joshua Kushner, con quien tiene tres hijos.

Los bienes raíces también forman parte de su patrimonio, ya que a los 20 años compró una propiedad en West Village, Manhattan, por u$s1,975 millones, que años después puso a la venta por u$s2,75 millones. Junto con Kushner pagó u$s29,5 millones por la "Casa de la Ola" en Malibú, una propiedad que anteriormente era de Rod Stewart.