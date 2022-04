¿Qué tienen en cuenta los reclutadores de RRHH a la hora de elegir o no a un postulante?

Los profesionales destacaron que un currículum con faltas de ortografía y con un diseño que rememore sin querer los 90, una foto con un paisaje increíble de fondo y la mejor sonrisa en primer plano, llegar, solamente, unos minutos tarde a la entrevista y responder sin muchas ganas son algunos de los factores que pueden dejar fuera del proceso de selección a un postulante.

1.jpg

Además de la experiencia laboral previa, 7 de cada 10 especialistas en RRHH consideran fundamental la correspondencia de las habilidades del postulante con lo que requiere el puesto y 6 de cada 10 seleccionaron la expectativa salarial del candidato.

Con respecto a los otros factores esenciales a la hora de seleccionar un cv, mencionaron la forma en la que está elaborada el cv en cuanto a su redacción, su diseño y presentación. También hicieron referencia a las empresas en las que trabajó anteriormente el postulante.

¿Qué elemento o característica del CV puede encender una alarma que descarte al postulante? Siete de cada diez reclutadores respondieron “la falta de experiencia requerida para la posición” y “la frecuencia con la que el postulante cambia de trabajo”. En tercer lugar, cinco de cada diez respondieron “su expectativa salarial”.

1.jpg

“La expectativa salarial es un tema que puede generarle dudas a los postulantes. ¿Cuánto pongo? ¿Es mejor poner mucho o poco? Lo recomendable es tratar de investigar: preguntarle a conocidos que trabajan en puestos o empresas similares cuánto cobran, o buscar el salario requerido promedio en nuestro Index de Salarios, por ejemplo”, indicó Carolina Sesta, Head of People de Bumeran.

Como factores que hacen que se descarte un CV, los reclutadores volvieron a mencionar la redacción y presentación. Muchos currículums no tienen la información necesaria, tienen una mala confección, fechas incongruentes y faltas de ortografía.

1.jpg

Primera entrevista

Con respecto al primer encuentro entre el empleador y el potencial seleccionado, los encuestados afirmaron que lo que el entrevistado diga se corresponda con lo enunciado en el CV, la puntualidad y que el candidato demuestre realmente interés en el puesto.

“A veces la respuesta verbal a una pregunta no es acompañada por lo no verbal. El entrevistado puede, por ejemplo, tirarse para atrás en señal de rechazo, se le puede quebrar la voz al ponerse nervioso o puede gesticular en sentido contrario a lo que dice verbalmente. Estos pueden ser indicios de incomodidad o de que lo que se está diciendo no es exactamente así”, explicó Sesta.

¿Qué señales pueden hacer en una entrevista que los postulantes no pasen a la próxima etapa? Los principales factores que pueden hacer que el candidato pase a la siguiente fase pueden hacer también que se despida del proceso en la primera entrevista: la forma de comunicarse y responder a las preguntas y las habilidades blandas requeridas para la posición. El 79% y el 69% de los reclutadores eligió estas opciones.

En una entrevista de trabajo no importa solo lo que decimos sino también cómo lo decimos. El interés al responder, la forma de reaccionar a una pregunta compleja o el saber escuchar al otro pueden ser elementales. Una entrevista grupal puede ser muy útil para observar la manera que tiene el candidato de relacionarse con otros.

La falta de respuestas suficientes en relación a su experiencia en puestos o tareas similares, la falta de habilidades técnicas requeridas para la posición y que el postulante se haya ido de mala manera de trabajos anteriores estuvieron entre las opciones más elegidas con un 64%.