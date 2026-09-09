Fatboy Slim: el pionero del Big Beat que conquistó el mundo

El DJ británico encontró la receta perfecta para saltar de los pequeños clubes a los grandes escenarios, en una época en la que no era una tarea fácil.

A fines de los noventa, Fatboy Slim logró que la electrónica sonara al mismo nivel que el rock o el pop.

Norman Cook lleva décadas detrás de uno de los nombres más conocidos de la música electrónica: Fatboy Slim . El DJ británico fue clave en la explosión del Big Beat, un estilo que mezcló electrónica con samples de rock, funk y hip hop, y llevó esa fórmula ante millones de personas durante los años 90.

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Temas como “Praise You”, “Right Here, Right Now” o “Weapon of Choice” lo convirtieron en una figura mundial. Para entonces ya tenía una carrera bastante particular detrás, con bandas, éxitos inesperados y hasta una bancarrota en el medio.

Antes de hacerse conocido como Fatboy Slim, Norman Cook había encontrado el éxito desde otro lugar. Fue bajista de The Housemartins , una banda británica que consiguió varios hits durante los 80 y le dio su primera experiencia fuerte dentro de la industria.

La bancarrota obligó a Norman Cook a reinventarse a mediados de los noventa bajo el alias de Fatboy Slim.

Con Beats International consiguió un número uno en Reino Unido gracias a “Dub Be Good to Me” , aunque el tema también le provocó un problema enorme: una demanda por derechos de autor lo obligó a pagar más de lo que había generado y acabó en bancarrota.

Después de pasar por Freak Power y Pizzaman, el salto definitivo llegó en 1996 con “Better Living Through Chemistry ”, su primer disco como Fatboy Slim. Dos años más tarde apareció “You've Come a Long Way, Baby” , que alcanzó cuatro discos de platino en Reino Unido y lo puso entre los nombres más fuertes del Big Beat.

Cómo impactaron sus canciones legendarias como "Praise You" y "Weapon of Choice"

“Praise You” fue uno de esos temas que se escaparon rápido del público habitual de la electrónica. Llegó al número uno en Reino Unido y tuvo un videoclip deliberadamente simple, con un grupo bailando frente a un cine, que se llevó tres premios MTV.

Fatboy Slim ya venía encadenando canciones fuertes. “The Rockafeller Skank”, “Gangster Trippin” y “Right Here, Right Now” sonaban en boliches, radios y televisión, algo poco habitual para un DJ a finales de los 90.

“Weapon of Choice” volvió a juntar música y video de una manera difícil de olvidar. Christopher Walken aparecía bailando solo por un hotel durante casi todo el clip y la escena se hizo tan famosa como la propia canción. El video ganó seis MTV Video Music Awards y un Grammy.

Parte de ese repertorio llegó incluso a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde el británico tocó “Right Here, Right Now” y “The Rockafeller Skank” ante una audiencia mundial.

La consagración definitiva llegó años después con la presentación ante la audiencia global de los Juegos Olímpicos. Instagram: @officialfatboyslim

Negocios, giras y patrimonio actual del DJ británico

Fatboy Slim sigue teniendo una agenda internacional de shows y festivales. También fundó Southern Fried Records en 1994, un sello que continúa activo y acompañó buena parte de su recorrido dentro de la electrónica.

Su relación con Brighton & Hove Albion empezó mucho antes de que el club llegara a la Premier League. Norman comenzó a seguir al equipo después de mudarse a Brighton en los años 80 y más tarde se involucró como accionista cuando la institución atravesaba una etapa económica complicada.

El vínculo llegó incluso a mezclarse con su carrera musical. Skint Records, el sello que publicaba sus discos, apareció durante años como sponsor en la camiseta del Brighton. Una de esas casacas llevó “Palookaville”, el nombre del álbum que Fatboy Slim lanzó en 2004.

Cook también fue el primer artista en dar un concierto en el Amex Stadium después de su inauguración. Con el tiempo siguió participando en actividades relacionadas con el club y también tocó como DJ frente a sus hinchas.

Fuera del fútbol, sus presentaciones continúan llevándolo por festivales y eventos de distintos países. El patrimonio del DJ británico está estimado en alrededor de u$s20 millones.