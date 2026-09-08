La historia oculta detrás de la fortuna de Mr. T: éxitos, crisis y redención

El actor que conquistó a una generación con su particular estilo atravesó cambios que modificaron para siempre su relación con la fama y el dinero.

Una figura inolvidable que marcó una época en la televisión y el cine estadounidense.

Laurence Tureaud , conocido mundialmente como Mr. T , fue una de las figuras más reconocibles de la cultura popular estadounidense de los años 80. Su imagen, construida alrededor del mohawk, las botas militares, las cadenas doradas y una personalidad intimidante, lo llevó a convertirse en una estrella capaz de generar millones de dólares en distintos frentes del entretenimiento.

Su salto a la fama se produjo en un momento especialmente particular de Hollywood. Después de llamar la atención como guardaespaldas y personaje televisivo , encontró en el cine y la televisión dos plataformas que transformarían su vida. Con el tiempo, aquella exposición también tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de la pantalla.

El gran punto de inflexión llegó con Rocky III , estrenada en 1982. Mr. T interpretó a Clubber Lang, el desafiante rival de Rocky Balboa , papel que le permitió pasar de ser una personalidad llamativa a convertirse en una cara reconocida del cine comercial.

La película fue apenas el comienzo. Poco después llegó su personaje más popular: el sargento Bosco "B. A." Baracus en The A-Team , serie de NBC que se emitió entre 1983 y 1987. El personaje, con su camioneta, su carácter explosivo y su miedo a volar, terminó convirtiéndose en una de las principales figuras de la producción.

El éxito televisivo se tradujo en ingresos extraordinarios. Mr. T ganó más de u$s25 millones entre 1983 y 1994 y sus declaraciones fiscales mostraron ingresos de al menos u$s5 millones anuales durante sus años de mayor actividad.

También se difundió que llegó a cobrar cerca de u$s80.000 por semana por su participación en The A-Team. A eso se sumaban películas, apariciones públicas, merchandising, publicidad, licencias y otros negocios asociados a su imagen.

La figura de Mr. T trascendió rápidamente la actuación. Su rostro apareció en juguetes, cereales, productos promocionales y campañas publicitarias. Hasta su apariencia tenía un componente comercial: durante aquella época llegó a llevar alrededor de 18 kilos de oro en cadenas y accesorios, una imagen que terminó siendo inseparable de su identidad pública.

Durante décadas, su particular estética se convirtió en una de sus principales señas de identidad. Instagram Mr. T

Los problemas financieros y batallas legales que impactaron su patrimonio

La enorme cantidad de dinero generada durante los años de mayor exposición no garantizó una estabilidad permanente. En 1984, Calvin Hollins y John Bitoy demandaron a Mr. T. Sostenían que habían contribuido a desarrollar su personaje y que el actor les había prometido el 20% de sus ingresos brutos de por vida. Él rechazó esa versión y sostuvo que la relación había terminado antes de que llegara buena parte de su éxito.

El conflicto judicial se extendió durante más de una década. En 1996, un juez de Chicago estableció una indemnización de u$s4,9 millones a favor de Hollins y Bitoy. La situación coincidió con una etapa especialmente complicada: los grandes ingresos de televisión habían quedado atrás y Mr. T atravesaba un tratamiento contra el linfoma.

Uno de los símbolos de aquella época de abundancia había sido su mansión Two Gables, una propiedad de unos 10.000 pies cuadrados ubicada en Lake Forest, Illinois, que había comprado en 1986 por u$s1,7 millones. Años después, el inmueble quedó involucrado en la disputa con sus antiguos asociados y terminó vendido en 1999 por unos US$2,4 millones.

La caída de los ingresos del entretenimiento, el litigio y sus problemas de salud se combinaron en un período en el que la fortuna que parecía prácticamente inagotable quedó seriamente golpeada.

El motivo por el cual dejó de usar sus icónicas cadenas de oro

Las cadenas fueron durante años uno de los elementos centrales de la estética de Mr. T. Para él, además, tenían un significado que iba mucho más allá del lujo.

En entrevistas explicó que el oro representaba, entre otras cosas, una forma de resignificar las cadenas de hierro utilizadas contra sus antepasados africanos durante la esclavitud. También lo relacionaba con su fe cristiana y con la posibilidad de mostrar que había alcanzado una posición económica que antes parecía imposible.

El actor construyó una imagen pública que trascendió sus personajes más famosos. Instagram Mr. T

Pero en 2005 tomó una decisión que modificó para siempre su imagen pública. Después del huracán Katrina, que provocó una catástrofe en Nueva Orleans y otras zonas del sur de Estados Unidos, decidió dejar de lucir sus joyas doradas.

Mr. T explicó que le resultaba inapropiado mostrarse con semejante cantidad de oro, mientras miles de personas habían perdido sus viviendas y pertenencias. En una entrevista con TV Guide resumió ese cambio con una idea que terminó definiendo su nueva etapa: quería que la gente viera que tenía un “corazón de oro”, en lugar de simplemente oro alrededor del cuello.

En declaraciones posteriores recordó que llegó a cargar unas 40 libras de oro, equivalentes a aproximadamente 18 kilos. También contó que regaló parte de esas piezas para ayudar a personas afectadas por la tragedia.

El patrimonio actual de Mr. T

Su patrimonio en u$s2 millones. Su actividad económica actual ya no depende del ritmo frenético de producciones que tuvo durante los 80. La marca personal de Mr. T siguió generando ingresos mediante apariciones, convenciones, publicidad, licencias y participaciones especiales. En 2024, incluso apareció en un comercial de Skechers emitido durante el Super Bowl.

Su recorrido financiero refleja los altibajos de una estrella que llegó a cobrar millones, perdió buena parte de esa posición y terminó redefiniendo qué significaba para él tener dinero.