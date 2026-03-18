Finanzas corporativas: la bancarización se expande y las empresas alcanzan un récord de cuentas en 2025

Las empresas operaron más de $2.048 billones y alcanzaron un promedio récord de 9,2 cuentas bancarias en 2025.

En 2025 se alcanzó un promedio récord de 9,2 cuentas bancarias por empresa, superando por primera vez el umbral de las nueve cuentas corporativas.

El sistema financiero corporativo en Argentina mostró en 2025 mayores niveles de bancarización, digitalización y volumen operado , con un récord de cuentas por empresa y un fuerte crecimiento en los montos de transferencias, según el último informe de Interbanking.

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De acuerdo con el Índice Interbanking 2025 , durante el año las empresas procesaron 146 millones de transferencias B2B por un total de $2.048 billones , lo que implica un salto del 52,5% interanual en los montos operados , aunque con una cantidad de operaciones prácticamente estable.

El dato refleja un cambio relevante en la dinámica corporativa: más valor por transacción y mayor sofisticación en la gestión financiera .

Uno de los datos más destacados del informe es el avance sostenido de la bancarización. En 2025 se alcanzó un promedio récord de 9,2 cuentas bancarias por empresa , superando por primera vez el umbral de las nueve cuentas corporativas.

En paralelo, el universo de empresas dentro del sistema también se expandió. La cantidad de CUITs jurídicos pasó de 487.590 en 2021 a 560.237 en 2025 , mientras que las cuentas asociadas crecieron de 3,5 millones a más de 5,18 millones .

Solo en el último año se incorporaron 42.343 nuevas empresas, mientras que 27.814 dejaron de operar, lo que arroja un crecimiento neto de 14.529 compañías. En términos relativos, esto equivale a 12 empresas cada 1.000 habitantes.

Transferencias en dólares y sueldos, entre los motores

Si bien el volumen de operaciones B2B creció apenas 0,1% interanual, los montos evidenciaron una fuerte expansión. En ese contexto, la categoría sueldos fue uno de los principales impulsores, con un aumento del 8,3% en la cantidad de operaciones.

A su vez, las transferencias en dólares ganaron protagonismo. En 2025 representaron el 1,6% del total operado, equivalente a $33,2 billones, con un crecimiento interanual del 80,5% en montos y más de 690 mil operaciones.

La Ciudad de Buenos Aires concentró el 73,3% del volumen en moneda extranjera, seguida por Mendoza y Entre Ríos. Por sectores, la intermediación financiera y los seguros explicaron el 45% del total operado en dólares.

Comercio e industria, los sectores más relevantes

Desde el punto de vista sectorial, el comercio mayorista y minorista lideró en cantidad de transferencias, con 24,3 millones de operaciones en el año.

En tanto, la industria manufacturera concentró el mayor volumen de fondos, con $407,3 billones, consolidándose como el principal motor en términos de montos.

Por su parte, el sector de explotación de minas y canteras registró el ticket promedio más alto, con $67 millones por operación, muy por encima del promedio general.

Entre los sectores con mayor dinamismo, se destacó Información y Comunicaciones, con un crecimiento del 88% en montos operados, seguido por electricidad y gas (+74%).

Interior en alza: la región Centro lidera el crecimiento

A nivel geográfico, si bien la Ciudad de Buenos Aires sigue concentrando la mayor parte del volumen, el crecimiento más dinámico se registró en el interior.

La región Centro (Córdoba, Santa Fe y La Pampa) lideró la expansión, con un aumento del 64,4% en los montos transferidos, impulsada principalmente por Santa Fe.

En paralelo, la región de Cuyo, con Mendoza como protagonista, mostró un crecimiento del 5,2% en la incorporación de nuevas empresas, posicionándose como otro polo dinámico.

Un sistema más digital y sofisticado

En conjunto, el informe muestra un sistema que crece de manera sostenida, sin saltos bruscos, pero con mayor complejidad operativa.

La estabilidad en la cantidad de transacciones, el fuerte aumento de los montos y la expansión del universo de empresas reflejan un proceso claro: la consolidación de un ecosistema financiero corporativo cada vez más integrado, bancarizado y digitalizado.