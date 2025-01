Fusiones y adquisiciones de empresas: Argentina cerró 2024 con los mejores resultados en cinco años

FUSIONES Y ADQUISICIONES EN ARGENTINA 2024 SEGUN PWC.JPG

Este mayor flujo de transacciones fue impulsado por el proceso de normalización económica y políticas promercado que viene implementado el gobierno nacional, junto al repunte del nivel de actividad, haciendo que las expectativas "sean muy positivas" para 2025, destaca el informe.

En ese marco, los compradores de origen extranjero continuaron siendo mayoría, una tendencia que se viene manteniendo durante los últimos años: los grupos extranjeros (con y sin presencia local previa) representaron el 51% del volumen total.

Sin embargo, la proporción de compradores locales aumentó en 2024 con relación a años anteriores, siendo una muestra que, en periodos de transición y recuperación, el inversor local en general es más activo ya que interpreta y puede anticipar mejor los ciclos económicos que caracterizan a la economía argentina.

Como contrapartida, el estudio revela que continuó la presencia muy baja de operadores financieros, ya que se registraron menos de tres transacciones en las que participaron compradores del tipo financiero/private equity.

Este tipo de inversor en general busca previsibilidad financiera de largo plazo, por lo que en la medida que el país consolide su proceso de estabilización económica, se podría esperar que tengan una participación más activa, estima PwC. De todos modos, aclara que ese proceso seguramente ocurrirá de forma gradual y asegura que hay varios fondos que ya se encuentran analizando oportunidades en el país.

FUSIONES Y ADQUISICIONES SEGUN ORIGEN DEL COMPRADOR.JPG

En el mundo de las compras y ventas corporativas los jugadores financieros participan entre el 30% y 40% de las transacciones y suelen ser una fuente muy relevante de inversión.

“Este tipo de inversor en general busca previsibilidad de largo plazo, y en la medida que el país consolide su proceso de estabilización económica, se podría esperar que tengan una participación más activa. Hay que tomar en cuenta que en el mundo los inversores del tipo financiero son una fuente muy relevante de inversión”, afirmó Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina, de la práctica de Deals.

Otros hechos relevantes del mercado de M&A en Argentina durante 2024

-Continuaron las salidas de multinacionales. Durante el año hubo al menos 12 transacciones (vs. 17 en 2023) en las que un grupo multinacional vendió toda o una parte de su operación en el país. Se seguirán viendo este tipo de transacciones en 2025, pero con una tendencia decreciente, tomando en cuenta además que muchos de los deals que se cerraron el año pasado, son producto de decisiones de desinversión tomadas en años anteriores.

Otro factor que puede impulsar más transacciones de salidas es el mayor nivel de riesgo en Brasil, que puede llevar a que grupos internacionales quieran salir de ese país y arrastrar otras operaciones que tengan en la región, por ejemplo, Argentina. Seguramente el país entrará en un periodo en el que se vean tanto entradas como salidas de multinacionales.

-Aumentaron los montos por operación. Si bien el tamaño de ticket por transacción en su mayoría fue menor a u$s20 millones (en línea con un mercado de M&A que en general tiene un foco en deals del tipo small & middle market), hubo un incremento importante de transacciones con tickets grandes. Se registraron 2 transacciones con montos que estuvieron entre u$s500 y u$s1.000 millones, y 3 transacciones con montos superiores a u$s1.000 millones. Cabe destacar que es la primera vez desde el año 2010 en que se registran tres transacciones, o mega deals, en un año con un ticket por arriba de u$s1.000 millones.

-Energía y Recursos fue el sector dominante de las operaciones. Concentró el 30% de la cantidad de deals y más del 70% del valor operado (en el que Minería fue el subsector más destacado). Lo siguieron Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), Alimentos y Agro y Servicios Financieros.

En Energía & Recursos el subsector más activo fue Minería (17 operaciones), en el que la actividad se concentró mayormente en Litio, pero también en proyectos de Cobre, Oro/Plata y Uranio (que seguramente tome más impulso a partir del Plan Nuclear anunciado por el gobierno). Le siguió Oil & Gas (13 transacciones), donde la mayor actividad fue en Upstream, aunque también hubo 3 transacciones en Servicios Petroleros, un segmento que con el auge de Vaca Muerta seguramente va a resurgir en cuanto a transacciones. Finalmente, el sector Eléctrico tuvo muy baja actividad, se registró sólo una operación en Renovables, aunque se pronostica que la reestructuración a nivel de tarifas que está teniendo el sector impulsará más transacciones en los próximos años.

En TMT hubo un leve repunte de transacciones (22 deals) en comparación a 2023 (16), pero se está lejos del pico alcanzado en 2022 (30). Hubo 10 transacciones en Servicios de IT-Software (que en general es siempre el segmento más activo), 4 en Telecom (de las cuales 3 fueron cableras del interior del país), 3 en Marketing Digital, 2 en Gaming, 2 en Medios, y una en Internet (la más grande correspondiente al deal de Despegar).

En Alimentos & Agro fueron en total 14 transacciones, en diversos segmentos, incluyendo Alimentos y Bebidas (5), Insumos y Equipos para el Agro (4), Frigoríficos (2), Cadena de Valor de Granos (2) y Avícola (1).

En Servicios Financieros hubo 9 transacciones, relacionadas a los segmentos de Banca/Financieras, Seguros, Bursátil-Bolsa, Banca de Inversión y Transporte de Caudales. A partir de los cambios a nivel monetario en la economía y una mayor disponibilidad y mejores condiciones para el crédito, este es un sector que esperamos que sea bastante dinámico en el próximo tiempo.

Dentro del sector Pharma & Salud hubo 9 transacciones, siendo un año con mucha actividad para esta industria, que también se encuentra en proceso de cambios en lo relacionado a tarifas y regulaciones. Se cerraron deals en los segmentos de Laboratorios y Medicamentos (4), Clínicas (2), Cadenas de Farmacias (1), Obra Sociales (1), y Salud Animal (1).

FUSIONES Y ADQUISICIONES OPERACIONES POR INDUSTRIA.JPG

Finalmente, hubo 7 transacciones relacionadas a la Construcción, a pesar de que fue un año desafiante para el sector. Incluyó principalmente deals en los segmentos de Materiales para Construcción y compañías dedicadas a Ingeniería & Construcción.

Las perspectivas para 2025 en las fusiones y adquisiciones en el país

Los analistas de PwC elaboraron también un estudio sobre las perspectivas para el año que comienza en materia de M&A. “En esta nueva etapa de apertura económica, los ganadores serán los que ofrezcan mejor precio, calidad y servicio. Naturalmente, esto impulsará la actividad de M&A del tipo estratégico, donde empresas busquen consolidar mercados y generar economías de escala y sinergias a través de la compra de empresas”.

Pero aclaran que puede haber efectos no deseados en este proceso: “La contracara de una economía abierta y en proceso de cambio es que no todos los jugadores se van a adaptar de la misma manera, a algunos les va a costar más que a otros, e inclusive algunos pueden no llegar a sobrevivir. Los efectos se sentirán de forma distinta, según el sector y las condiciones particulares de cada uno. Esta situación llevará a que algunas compañías deban reestructurar su operación y/o pasivo, lo cual también puede ser un impulsor de transacciones de compra-venta”.

Además de los sectores que históricamente vienen siendo los más activos en M&A, es posible que se empiece a ver también una mayor actividad en otros sectores como telecomunicaciones, real estate, infraestructura, pharma o salud, entre otros.

Por otro lado, se espera que se concreten privatizaciones de empresas estatales a partir de 2025, contando a Impsa como el primer caso, aprovechando el contexto favorable de mercado. Dado que son procesos complejos que requieren de preparación y ordenamiento previo, seguramente irán ocurriendo de forma escalonada. Deberían generar dinamismo en el mercado de M&A, con la participación de tanto inversores locales como internacionales.

En cuanto a valuaciones, la baja del riesgo país y la reducción de la brecha cambiara son dos factores que han impactado favorablemente sobre el valor de las compañías y activos argentinos. Si bien hubo mejoras significativas en el valor de acciones y bonos, las subas a nivel de los activos de la economía real todavía no han sido tan acentuados, algo que va camino a ocurrir, pero de forma más gradual.