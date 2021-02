Influencer que impulsó salto de GameStop dice haber perdido u$s13 millones (pero no vende las acciones) Keith Gill, más conocido como "DeepFuckingValue" en Reddit es uno de los usuarios que hizo posible que GameStop se disparase un 400% en Bolsa la semana pasada. No obstante, la suba no se mantuvo mucho tiempo: las acciones de la compañía cayeron un 60% el martes y acumulan un desplome del 70% desde el lunes.