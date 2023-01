Globant adquiere Vertic: busca consolidar su red global de marketing digital

“La tecnología y la creatividad son los habilitadores clave para potenciar la reinvención empresarial, y si se agrega conocimiento específico de la industria, los resultados son sorprendentes. Vertic nos aportará fuertes habilidades creativas, junto con algunas de las mejores prácticas en una industria tan prometedora como Healthcare & LifeSciences que definitivamente fortalecerá nuestra oferta”, dijo Martín Migoya, Cofundador y CEO de Globant.

“Siempre he creído que la visión de Vertic sobre el futuro del marketing digital no solo repercutiría en nuestros clientes, sino que algún día demostraría a toda nuestra industria que el pensamiento Share of Life® garantiza que la marca y el cliente trabajen juntos hacia un futuro duradero. Estoy realmente entusiasmado con las sinergias entre Vertic y Globant, ya que es una empresa que representa un hogar natural para nuestro trabajo, y que tiene la visión global para respaldar una nueva visión de las oportunidades en constante expansión del marketing digital, dijo Sebastian Jespersen, Cofundador y CEO de Vertic.

El CEO y los equipos de Vertic permanecerán en Globant. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Vertic a la familia Globant. Sus talentosos equipos aportan más de 20 años de creatividad y experiencia disruptiva junto con un impulso impresionante hacia la calidad. También estamos entusiasmados con las posibilidades de expandir nuestra presencia en los países nórdicos europeos”, dijo Martin Umaran, cofundador de Globant and Presidente de EMEA.