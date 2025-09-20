Heredó un imperio familiar y lo convirtió en una fortuna de miles de millones: quién es R. Budi Hartono

Supo administrar la gran empresa de su padre y, junto a su hermano, la llevaron a lo más alto del mundo y lograron millones.

Robert Budi Hartono es un magnate indonesio cuyas raíces en la industria tabacalera forjaron su fortuna de miles de millones . Nació en 1941 en Semarang, Java Central, y heredó el negocio familiar de “kretek” : los cigarrillos que combinan tabaco con clavo de olor, muy populares en Indonesia, y lo expandió hasta convertirlo en un imperio más allá de su país.

Además de tabaco, Hartono es conocido por sus participaciones en banca, bienes raíces, electrónica y otros sectores , lo que le permitió escalar posiciones entre los más ricos del mundo. Su nombre aparece en los rankings más prestigiosos de Forbes y CelebrityNetWorth, entre otros.

Junto a su hermano, llevaron a la empresa familiar a ganar miles de millones a nivel internacional.

Robert Budi Hartono nació como Oei Hwie Tjhong el 28 de abril de 1941, hijo de Oei Wie Gwan y Goei Tjoe Nio, en Semarang, Java Central, en lo que en ese entonces era el dominio colonial holandés. Su padre fundó la firma Djarum , inicialmente como un pequeño taller que producía cigarrillos kretek .

Estudió en Indonesia, en la Universidad de Diponegoro, aunque gran parte de su aprendizaje vino de participar en el negocio familiar desde joven. Cuando su padre falleció en la década de 1960, Robert y su hermano Michael heredaron Djarum con la tarea de reconstruirla tras un incendio que había dañado gravemente la fábrica.

Bajo su liderazgo, Djarum no solo retomó la producción, sino que se modernizó, introduciendo marcas nuevas como Djarum Filter (1975) y Djarum Super (1981), y expandiéndose hacia mercados internacionales. Luego diversificó su portfolio con inversiones clave: uno de los mayores bancos privados de Indonesia, Bank Central Asia (BCA), pasó a estar mayoritariamente bajo el control de los hermanos.

Miles de millones: el patrimonio de R. Budi Hartono

R. Budi Hartono ha sabido manejar el negocio que heredó con visión estratégica: modernización, diversificación en sectores sólidos (banca, bienes raíces, manufactura), y ampliación constante de sus activos. Gracias a ello, se mantiene entre los hombres más ricos del mundo, conservando relevancia incluso en contextos económicos adversos.

Según las estimaciones más recientes de Forbes, su patrimonio estimado ronda los 25.300 millones de dólares, lo que lo coloca como el segundo hombre más rico de Indonesia y en el top global.