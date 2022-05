El camino hacia una compra segura y acertada durante el Hot Sale

Los factores de riesgo fomentaron la necesidad de protección por parte de los usuarios quienes implementaron medidas para mantenerse seguros. De hecho, según la encuesta de ESET, el 25% tiene activo el doble factor de autenticación (2FA) en sus dispositivos y el 57% cuenta con una solución antimalware. Esto demuestra una vez más, que los riesgos siguen presentes y debemos tomar las prevenciones necesarias para así realizar compras seguras, libres de filtración de datos, robos, entre otras posibles consecuencias.

Cómo mantenernos seguros al momento de comprar

Es fundamental tener en mente ciertos factores para prevenir posibles ataques cibernéticos. Entre ellos, es esencial evitar ingresar a sitios a través de links enviados por correo electrónico, ya que pueden ser falsos. En este caso, es preferible ingresar mediante el navegador, escribiendo la dirección url. También, se puede verificar si un sitio es seguro, fijándose que en la barra de dirección del navegador tenga un candado verde o gris. Otra sugerencia es no ingresar datos personales ni de tarjetas de crédito en sitios que puedan ser inseguros.

Además, es importante no compartir los números y códigos de seguridad de las tarjetas por servicios de mensajes instantáneos y no guardar los datos de tarjetas en sitios web. Respecto a la red, la recomendación principal es no utilizar redes de Wifi públicas para realizar transacciones o compras ya que pueden acceder a los datos del usuario y hasta del propio ordenador, teniendo que restaurarlo por completo posteriormente. También, al realizar compras en espacios públicos, se debe prevenir el “visual hacking” que es la técnica que utilizan los cibercriminales espiando la pantalla de un dispositivo, para obtener información confidencial como los números de identificación personal (PIN), las contraseñas, entre otros datos.

Por último, se deben leer las políticas de seguridad y recolección de datos del sitio en el cual se realice una compra y asegurarse de recibir el comprobante de pago o la factura correspondiente vía mail.

La elección de equipos seguros y confiables

Luego de hablar sobre las recomendaciones a la hora de comprar, pasamos a una segunda instancia que es elegir equipos que nos ofrezcan seguridad y nos permitan utilizarlos sin temores ni riesgos. Hoy en día, es fundamental contar con equipos que brinden una seguridad integral, tanto para el usuario final como para las empresas. En ese sentido, las laptops, PC e impresoras con seguridad integrada, en vez de agregada de emergencia, pueden brindar a los usuarios finales una experiencia más transparente y menos restrictiva.

En relación con las impresoras, es importante destacar que también son un punto de entrada a la información, por lo tanto, se debe contar con equipos que brinden confianza e incluyan protección de los datos y la red. Incluso, se puede optar por equipos que ofrezcan facilidad de uso para así tener una experiencia más amigable y sin inconvenientes. En este sentido, existen las impresoras multifuncionales que son sencillas, con el objetivo de optimizar el tiempo del usuario. Estas cuentan con controles amigables que fueron diseñados para que puedan ser utilizadas inclusive por niños.

Respecto a las laptops y PCs, si bien siempre verificamos qué ofrecen en términos de innovación, también debemos considerar nuestra seguridad y protección. En consecuencia, debemos revisar que, a la hora de elegir un equipo, cuente con un programa de antivirus instalado, o en todo caso, comprar esta solución de seguridad. Igualmente, más allá del equipo en sí y sus funcionalidades, lo fundamental es tomar las medidas necesarias al hacer uso de este para mantense protegidos de potenciales ataques cibernéticos.

En la actualidad, la seguridad cibernética es un factor clave que nos permite vivir nuestra vida digital con confianza, preservando nuestra información y la de los que nos rodean. Para lograr esta seguridad, debemos proponernos tomar los recaudos necesarios y así reducir los intentos maliciosos.