Industria del neumático: la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia urgente por los recortes de producción en Pirelli

La filial local de la firma italiana decidió paralizar completamente la producción de su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio, y anunció además que dejará de operar los fines de semana a partir de julio.

La fábrica de neumáticos Pirelli está en la localidad bonaerense de Merlo.

La crisis que atraviesa la industria argentina del neumático sumó un nuevo capítulo. La filial local de Pirelli , una de las tres grandes fabricantes que operaban en el país, decidió paralizar completamente la producción de su planta de Merlo , en la provincia de Buenos Aires, entre el 15 y el 21 de junio , y anunció además una reducción permanente de su esquema de trabajo a partir de julio, cuando dejará de operar los fines de semana .

Frente a esta medida, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia urgente para esta tarde, durante la cual la multinacional italiana deberá explicar las razones que la llevaron a tomar la decisión de modificar las condiciones productivas y laborales. La reunión fue convocada a pedido del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que encabeza el dirigente Alejandro Crespo.

La decisión afecta a una planta que emplea a alrededor de 650 trabajadores y que históricamente funcionó bajo un régimen de producción continua, con actividad durante las 24 horas de los siete días de la semana.

Frente al anuncio de la empresa, la reacción del gremio apuntó a la vía institucional, sin considerar por el momento la aplicación de medidas de fuerza.

“La empresa pretende la modificación del sistema de trabajo, para ello es necesario el análisis de la propuesta revisando cada una de sus características que desde ya siempre son muy complejas y merecen ser observadas con el correspondiente detenimiento , así lo marca la ley y las normas administrativas”, expresó el SUTNA en un comunicado.

Y agregó: “Desde ya no es la manera correcta utilizar la prepotencia como método de negociación y mucho menos ejercer esa acción en forma individual sobre cada compañero”.

Inicialmente, consiguió que Trabajo convocara de inmediato a una audiencia entre las partes para evaluar la situación.

El impacto en el bolsillo de los trabajadores

Sin embargo, lo que más preocupa al sindicato no es la suspensión de las operaciones de Pirelli durante una semana para reducir stock y adecuar la producción al nivel actual de ventas. Este paréntesis productivo se aplicará pagando el 100% de los salarios.

Lo que más impacta en el bolsillo de buena parte de los 650 trabajadores de la empresa es el cambio estructural previsto desde julio, cuando se eliminarán los turnos de sábados y domingos que hasta ahora formaban parte del esquema habitual de la fábrica. Estos turnos representaban el cobro de horas extras y adicionales que a partir de julio van a desaparecer.

Según datos aportados por trabajadores de la compañía, la planta de Merlo produce actualmente entre 3.500 y 4.000 neumáticos diarios, una cifra muy inferior a los volúmenes que alcanzó durante sus años de mayor actividad.

De hecho, distintas fuentes sindicales afirman que la producción llegó a superar las 18.000 cubiertas por día en períodos de fuerte demanda, lo que permite dimensionar la magnitud del retroceso registrado durante la última década.

Además, la empresa ya había atravesado un importante proceso de reducción de personal. Desde 2023 se produjeron centenares de desvinculaciones mediante retiros voluntarios, acuerdos individuales y otros mecanismos de ajuste, en un contexto de caída sostenida de la actividad industrial.

La crisis del neumático y el antecedente de FATE

La medida anunciada por Pirelli toma una relevancia especial porque se produce cuatro meses después del cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante argentina de neumáticos controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla.

La compañía cerró su planta industrial el 18 de febrero de este año y dejó sin empleo a 920 trabajadores, poniendo fin a más de ocho décadas de actividad productiva en el país.

El cierre de Fate fue interpretado por gran parte de la industria como una señal de alerta sobre los cambios que atraviesa el mercado local. La empresa había argumentado dificultades para competir frente al crecimiento de las importaciones, además de problemas vinculados a los costos operativos y a la caída de la demanda.

Su salida dejó a Pirelli y Bridgestone como las principales fabricantes con producción local, aunque ambas también enfrentan un escenario desafiante en el mercado doméstico de neumáticos, según sus propios protagonistas.