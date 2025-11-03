SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
3 de noviembre 2025 - 20:18

La Cámara Argentino-China y el Buenos Aires Herald firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos con Argentina

El convenio establece la publicación mensual de artículos sobre la relación bilateral, con el objetivo de promover un mayor entendimiento cultural y económico entre ambos países.

Estefanía Pozzo, Editora en jefe del Buenos Aires Herald, y Sergio Spadone, presidente de la Cámara Argentino-China.

Estefanía Pozzo, Editora en jefe del Buenos Aires Herald, y Sergio Spadone, presidente de la Cámara Argentino-China.

Según informaron ambas entidades, la iniciativa apunta a fomentar un mayor entendimiento mutuo y a promover un diálogo constructivo sobre los intercambios bilaterales.

Informate más

Los artículos, que serán difundidos por el Buenos Aires Herald, ofrecerán información especializada sobre la actualidad china y su relación con el desarrollo argentino, contribuyendo a una esfera pública más informada e interconectada.

Las instituciones subrayaron que este tipo de alianzas “resaltan la relevancia de las relaciones culturales como un elemento esencial del entendimiento internacional” y refuerzan los valores compartidos de “apertura, respeto y amistad” entre los pueblos.

En esa línea, tanto la Cámara Argentino-China como el Buenos Aires Herald manifestaron su voluntad de profundizar la cooperación en el tiempo y de seguir trabajando por una agenda común que integre la información, la cultura y el desarrollo económico como pilares de la relación bilateral.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias