La Cámara Argentino-China y el Buenos Aires Herald firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos con Argentina







El convenio establece la publicación mensual de artículos sobre la relación bilateral, con el objetivo de promover un mayor entendimiento cultural y económico entre ambos países.

Estefanía Pozzo, Editora en jefe del Buenos Aires Herald, y Sergio Spadone, presidente de la Cámara Argentino-China.

La Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio y el diario Buenos Aires Herald firmaron un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer los lazos culturales e informativos entre Argentina y China. El convenio contempla la publicación mensual de análisis elaborados por la Cámara o por sus socios, centrados en los vínculos económicos, sociales y culturales entre ambas naciones.

Según informaron ambas entidades, la iniciativa apunta a fomentar un mayor entendimiento mutuo y a promover un diálogo constructivo sobre los intercambios bilaterales.

Los artículos, que serán difundidos por el Buenos Aires Herald, ofrecerán información especializada sobre la actualidad china y su relación con el desarrollo argentino, contribuyendo a una esfera pública más informada e interconectada.

Las instituciones subrayaron que este tipo de alianzas “resaltan la relevancia de las relaciones culturales como un elemento esencial del entendimiento internacional” y refuerzan los valores compartidos de “apertura, respeto y amistad” entre los pueblos.

En esa línea, tanto la Cámara Argentino-China como el Buenos Aires Herald manifestaron su voluntad de profundizar la cooperación en el tiempo y de seguir trabajando por una agenda común que integre la información, la cultura y el desarrollo económico como pilares de la relación bilateral.

