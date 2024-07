La multimillonaria franquicia de Estados Unidos que conquistó el mundo y terminó en la quiebra por no querer innovar

El ascenso y caída de una de las más icónicas empresas de alquiler de películas que no supo adaptarse a los nuevos tiempos.

La historia de Blockbuster empieza en el año 1984, cuando David Cook, un ex empresario del rubro petrolero decidió emprender e invertir en el mercado del alquiler de videos, que era algo limitado y caro. Sin embargo, su visión le permitió organizar un sistema computarizado para genera un inventario de películas y poder organizar más de 100000 títulos por cada tienda.

De la crisis a la desaparición: el final de Blockbuster

En el año 1997 surgió una empresa que marcaría un cambio en la manera de alquilar y ofrecer contenido audiovisual, Netflix. Esta nueva compañía ofrecía un servicio de envío ilimitado de DVD's por una tarifa fija mensual. Durante el 2002, Netflix ofreció venderse a Blockbuster por la suma de apenas 50 millones de dólares, oferta que fue rechazada y significó uno de los errores más grandes del gigante de las películas.

Pero el mayor error no fue este, sino su falta de innovación. Corría el año 2004 cuando blockbuster decidió finalmente ofrecer un servicio de alquiler en línea, que no sólo no ofrecía la posibilidad de streaming, sino que además copiaba el modelo de Netflix de envío de DVDs.

Esta inversión le costó 200 millones de dólares, y además entre 2003 y 2005 perdió el 75% de valor de mercado. Esto hizo que acumulara una deuda de 1000 millones de dólares para finales de 2005. Para el año 2010, la empresa fue comprada por la cadena Dish, que intentó salvarla, pero 3 años después ya quedaba sólo una tienda abierta en Oregon, Estados Unidos, que fue la última.