La NBA apuesta por acuerdos premium y lleva sus ingresos comerciales a un récord de u$s1.800 millones

Las franquicias de la liga estadounidense generaron ingresos récord por patrocinio durante la última temporada gracias a acuerdos de largo plazo y activos premium. Bancos, tecnológicas y automotrices lideraron las inversiones.

Los equipos de la NBA obtuvieron por primera vez en la historia de la liga unos ingresos récord de u$s1.800.000.000 en patrocinios.

La NBA continúa creciendo y ampliando su cartera de patrocinios con nuevos acuerdos comerciales y convenios para parches en las camisetas, pero de forma más moderada y con un enfoque a largo plazo. Los equipos de la NBA obtuvieron por primera vez en la historia de la liga unos ingresos récord de u$s1.800 millones en patrocinios, ya que las franquicias dieron mayor importancia a los acuerdos de valor único que al volumen.

Según nuevos datos de Sponsor United , los ingresos totales por patrocinio de los equipos crecieron un 11%, un ritmo superior al avance del 9% experimentado en la campaña precedente. El crecimiento es notorio con respecto a los u$s1.620 millones generados en la temporada 2024/25, así como un aumento con respecto a los u$s1.480 millones obtenidos en la temporada 2023/24.

Esta evolución positiva se produjo gracias al aumento de la inversión de las marcas en activos de primer nivel y alianzas a largo plazo, ya que el objetivo de los equipos es crear verdaderas alianzas que beneficien tanto a la franquicia como a sus aficionados.

Si bien la actividad de patrocinio continuó expandiéndose, el crecimiento de los ingresos superó al de los acuerdos en casi cinco veces, lo que marca el creciente valor del inventario más codiciado de la liga.

Este crecimiento está impulsado tanto por patrocinadores consolidados como por una nueva oleada de nuevos participantes y se produce en un escenario de ralentización en el volumen de contratos firmados, que pasa de 2.401 acuerdos en el ciclo 2024-2025 a 2.452 deals en el periodo actual, lo que evidencia un encarecimiento del precio medio por cada alianza suscrita.

NEW YORK NIKS Los New York Knicks, que acaban de coronarse campeones luego de 53 años, consiguieron la mayor cantidad de nuevos acuerdos de patrocinio. @nyknicks

Las empresas financieras siguen siendo las que más invierten en patrocinios de la NBA, con un gasto de u$s318 millones durante la temporada pasada. Algunos de los patrocinios financieros más valiosos incluyen el acuerdo de Intuit con Los Angeles Clippers, el de Barclays con los Brooklyn Nets y el de Scotiabank con los Toronto Raptors .

Las marcas financieras poseen 10 de los 29 espacios publicitarios (34%), un aumento con respecto a los 8 de los 27 de la temporada pasada. Dos nuevas marcas financieras se incorporaron al espacio premium este año: Paze para los Atlanta Hawks y Ledger para los San Antonio Spurs, ambas asociadas por primera vez con la NBA.

Las empresas tecnológicas fueron las segundas que más invirtieron en patrocinios de la NBA, con un gasto total de u$s173 millones. El acuerdo de patrocinio más valioso de la liga involucra a la empresa tecnológica Rakuten, que fue la que más gastó en su contrato con los Golden State Warriors .

La segunda empresa que más invierte en patrocinios es AB InBev, la tercera es JP Morgan Chase , la cuarta es Hyundai y la quinta es Toyota. De los sectores que más invirtieron en patrocinios de la NBA esta temporada, el sector automovilístico ocupó el tercer lugar, el sanitario el cuarto y el de bebidas y alcohol el quinto.

De los 10 mejores equipos de la NBA con el mayor número de acuerdos de patrocinio totales, solo los Toronto Raptors se ubicaron entre los 10 primeros en cuanto al acuerdo de patrocinio individual más importante, gracias a su acuerdo con Scotiabank.

Los Cleveland Cavaliers ocuparon el primer lugar con la mayor cantidad de acuerdos de patrocinio, con 103, seguidos por los Washington Wizards (97), Indiana Pacers (95), Raptors (93) y Phoenix Suns (89), que completan los cinco primeros puestos.

Los New York Knicks, que acaban de coronarse campeones luego de 53 años, consiguieron la mayor cantidad de nuevos acuerdos de patrocinio, aumentando su inventario en un 28% con respecto a la temporada anterior. Esto superó a los Cavaliers (17% de crecimiento), los Suns (16%), los Lakers (15%) y los San Antonio Spurs, rivales de los Knicks en las finales de la NBA (14%).