El nuevo jugador titular de la Selección argentina que es seguido de cerca por el París Saint-Germain + Agregar ámbito en









Se trata de un exjugador de Vélez Sarsfield, quien comenzó la temporada europea con el pie derecho y es el argentino que mejor promedio de goles y asistencias tiene hasta el momento.

El PSG de Luis Enrique, que viene de ganar dos Champions League seguidas, sigue de cerca al argentino Gianluca Prestianni.

Gianluca Prestianni es uno de los jugadores argentinos sensación de Europa en estas últimas semanas. Según dieron a conocer varios medios de Francia, el París Saint-Germain está monitoreando su situación de cerca y los próximos partidos serán cruciales para determinar si está apto para ser fichado por el club que dirige Luis Enrique.

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Una de las claves para que el bicampeón de la Champions League pose sus ojos en él fue su explosión en estos últimos partidos con el Benfica. Además de destacarse por su desequilibrio, gambeta y actitud, el nacido en Ciudadela ya lleva 12 goles y seis asistencias en 20 partidos en lo que va de temporada europea.

Gianluca Prestianni, una de las figuras argentinas en Europa. Sin ir más lejos, Lionel Scaloni lo estuvo utilizando como titular en los últimos encuentros de la Selección Argentina. Con la intención de responderle rápidamente dentro del campo de juego, Prestianni pudo convertir su primer gol con la celeste y blanca en el amistoso contra Burkina Faso, tras una gran asistencia de Julián Álvarez.

Las distinciones que recibió Prestianni de la Liga de Portugal A pesar de que las estadísticas en los partidos recientes avalan su gran nivel en Las Águilas, la Primeira Liga decidió reconocerlo otorgándole el premio a mejor jugador del mes de octubre y noviembre, además de recibir el galardón de mejor delantero y mejor joven de estos últimos periodos.

Como para destacar aún más esto, escribieron en su web oficial: “Ha sido un comienzo de temporada para recordar para el número 25 de las 'águilas', quien, durante el periodo evaluado, disputó seis partidos, en los que sumó cuatro goles y tres asistencias, y fue nombrado mejor jugador del partido en cuatro ocasiones", resaltaron.

Prestianni festejando su primer gol con la Selección argentina. En la votación a mejor jugador del mes, en la que los entrenadores de la liga portuguesa se encargan de elegir al ganador, el argentino se llevó el 31,48% de los sufragios para quedarse con el premio, enalteciendo todavía más los logros que está consiguiendo en el último tiempo. El otro gigante de Europa que también sigue de cerca a Prestianni Como si no fuera poco el interés del PSG, al extremo de 20 años también lo tienen visto desde el Bayern Múnich. Si bien ninguno de los dos equipos realizó una oferta concreta hasta el momento, la realidad es que en caso de que llegue una propuesta que ronde los u$s 100 millones, el Benfica daría su brazo a torcer y llevaría a cabo la transferencia del ex-Vélez. Gianluca "La Pulga" Prestianni en Vélez. Sin embargo, actualmente su cláusula de rescisión está en ese monto y, según confirman desde Portugal, la intención del presidente Rui Costa es renovarle el contrato con una importante suma salarial. En los próximos días determinarán si será necesario subirle la cifra al pacto rescisorio o dejarlo tal como está para llamarle la atención a los equipos grandes del continente, mientras que la fecha de vencimiento seguirá siendo hasta 2029.