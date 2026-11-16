Molinos Río de la Plata acordó la compra de la marca de galletitas Tía Maruca + Agregar ámbito en









La compañía suma una marca muy conocida en el mercado local. Y avanza en el desarrollo de su negocio de galletas, tras la reciente incorporación del complejo industrial de Tucumán.

Tía Maruca es una marca con larga tradición en el mercado argentino de galletitas.

Molinos Río de la Plata, la empresa de consumo masivo del grupo presidido por Luis Perez Companc, anunció la firma de un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. para para la adquisición de la marca Tía Maruca en Argentina y determinados países de la región.

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Según comunicó la compañía Tía Maruca “es una marca de galletas muy querida, destacada por sus atributos de calidad y de receta artesanal, con fuerte presencia en los hogares argentinos y un sólido vínculo con sus consumidores”.

La incorporación de Tía Maruca representa un nuevo paso estratégico en el desarrollo del negocio de galletas, destacó Molinos. El anuncio llega pocos días después de que la compañía completara la adquisición del complejo industrial de Tucumán, con la transferencia de sus activos y la incorporación de su personal.

La concreción de la operación se encuentra sujeta a la obtención de la autorización correspondiente y al cumplimiento de otras condiciones propias de este tipo de transacciones.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, expresó: "Desde hace más de 120 años acompañamos a millones de consumidores con marcas que forman parte de su vida cotidiana. Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares."

Por su parte, Pablo Tamburo, en representación de la parte vendedora, destacó: “Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías, el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata”. Esta operación además reafirma, indicó el comunicado, la vocación de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Perez Companc en sus plataformas de consumo masivo, agro y energía.