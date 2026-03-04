Agentes de inteligencia de Irán habrían ofrecido dialogar con la CIA para frenar la guerra con EEUU

El ofrecimiento se habría llevado a cabo con la intervención de un tercer país. A la par, conflicto en Medio Oriente continúa escalando.

El servicio de inteligencia de Irán podría negociar con la CIA.

Funcionarios vinculados al Ministerio de Inteligencia de Irán habrían manifestado disposición a iniciar conversaciones con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos con el objetivo de explorar una salida al conflicto bélico en curso. Así lo informó el diario The New York Times, que citó a fuentes oficiales familiarizadas con el tema.

Según el medio estadounidense, el ofrecimiento no se realizó de manera directa, sino a través de la agencia de inteligencia de un tercer país cuyo nombre no fue revelado.

La información fue proporcionada por funcionarios de Medio Oriente y de un país occidental que hablaron bajo condición de anonimato.

Tras la publicación del informe, una fuente del Ministerio de Inteligencia de Irán rechazó la versión y aseguró que se trata de información falsa .

De acuerdo con la agencia de noticias semioficial Tasnim , el funcionario calificó el reporte como " mentiras absolutas y guerra psicológica en medio de la guerra".

Las conversaciones de la inteligencia iraní serían con la CIA.

La reacción reflejó la tensión informativa que rodea al conflicto y las disputas narrativas entre las partes involucradas.

El silencio de EEUU

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la CIA emitieron comentarios oficiales sobre el reporte difundido por The New York Times.

Fuentes consultadas por el diario indicaron que dentro del gobierno estadounidense existe escepticismo respecto a la posibilidad de que Irán o la administración del presidente Donald Trump estén realmente preparados para negociar una salida al conflicto en el corto plazo.

En paralelo, el embajador de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra descartó el martes la posibilidad de iniciar negociaciones con Estados Unidos en el contexto actual.

Sus declaraciones se produjeron pocos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares conjuntos contra objetivos iraníes.

La postura de Donald Trump

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró el martes que Teherán busca abrir un canal de diálogo, aunque afirmó que ese intento llega demasiado tarde.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos continuará con su operación militar contra Irán, lo que mantiene elevada la tensión internacional y reduce, por ahora, las expectativas de una negociación inmediata.