Anthropic encendió las alarmas en Wall Street: perdió u$s80.700 millones y proyecta gastos por u$s750.000 millones

La creadora de Claude multiplicó por seis sus pérdidas durante el primer semestre de 2026, aunque gran parte respondió a ajustes contables.

La carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) comienza a mostrar su costado más costoso. Anthropic, una de las principales competidoras de OpenAI y creadora del asistente Claude, registró pérdidas por u$s80.700 millones durante el primer semestre de 2026, frente a los u$s13.000 millones del mismo período del año anterior .

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Las cifras encendieron nuevas alertas entre los inversores, que comienzan a cuestionar la sostenibilidad de las enormes inversiones necesarias para desarrollar esta tecnología.

Según revelaron The Wall Street Journal y Reuters, a partir de un borrador del prospecto presentado por la compañía de cara a su posible salida a bolsa, la mayor parte de las pérdidas correspondió a un ajuste contable de u$s72.000 millones, asociado al aumento del valor estimado de bonos convertibles y otros instrumentos financieros utilizados para obtener financiamiento.

Esto significa que la cifra no representa íntegramente una salida de efectivo ni pérdidas derivadas de la operación habitual de la empresa. Sin embargo, el documento también dejó al descubierto la magnitud de sus compromisos financieros y los desafíos que enfrenta para sostener su crecimiento.

La compañía, dirigida por Dario Amodei, podría debutar en Wall Street en noviembre. No obstante, las nuevas revelaciones financieras comenzaron a modificar las expectativas sobre su valuación. Algunos inversores ahora contemplan una capitalización cercana a los u$s1,5 billones, por debajo de los u$s2 billones que se proyectaban anteriormente.

OpenAI y creadora del asistente Claude, registró pérdidas por u$s80.700 millones ChatGPT IA

La carrera por la IA: Anthropic proyecta gastos por u$s750.000 millones

Uno de los datos que más inquietud generó en los mercados fue el volumen de inversiones que Anthropic podría destinar a infraestructura tecnológica durante los próximos años.

De acuerdo con la documentación conocida, los compromisos y posibles acuerdos de capacidad computacional podrían alcanzar los u$s750.000 millones, una cifra que refleja la creciente necesidad de centros de datos, procesadores especializados y servicios de computación en la nube para sostener el desarrollo de los modelos de IA.

En particular, la empresa mantiene compromisos de aproximadamente u$s450.000 millones en acuerdos de servicios de computación en la nube para los próximos siete a diez años, gran parte de los cuales no pueden cancelarse.

Entre los contratos más importantes figuran los acuerdos por u$s111.000 millones con Google, u$s110.000 millones con Amazon Web Services (AWS) y u$s31.000 millones con Microsoft. Una particularidad de estos compromisos es que una parte de los pagos deberá realizarse independientemente del nivel de utilización efectiva de los servicios contratados.

A estos montos se suman los acuerdos para alquilar procesadores de Nvidia a través de proveedores especializados como Nscale y Lambda, por hasta u$s86.000 millones, y compromisos superiores a u$s160.000 millones vinculados con chips de Google mediante Broadcom.

De esta manera, los costos comprometidos de infraestructura superan los u$s600.000 millones, mientras que nuevas negociaciones podrían elevar esa cifra en otros u$s150.000 millones.

El desafío para Anthropic será transformar esta capacidad tecnológica en ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones y generar retornos sostenibles en el tiempo.

Los costos de infraestructura se dispararon, pero los ingresos también crecieron

El informe también mostró una fuerte aceleración de los gastos destinados a infraestructura durante los primeros seis meses del año.

Entre enero y junio de 2026, Anthropic desembolsó cerca de u$s9.000 millones en capacidad de computación e infraestructura, frente a los u$s2.300 millones del mismo período de 2025. Incluso, el gasto del primer semestre superó los u$s7.300 millones destinados a estos servicios durante todo el año pasado.

Sin embargo, el fuerte incremento de los costos estuvo acompañado por una expansión significativa del negocio.

Durante los primeros seis meses de 2026, la compañía generó ingresos por u$s16.300 millones, frente a los u$s1.100 millones obtenidos en igual período del año anterior. Esto implica que su facturación se multiplicó casi por quince en términos interanuales.

Pese a este crecimiento, uno de los principales riesgos señalados en la documentación está relacionado con la concentración de clientes. Aproximadamente el 20% de los ingresos del primer semestre provino de apenas dos grandes clientes, lo que incrementa la exposición de la empresa ante posibles cambios en la demanda o en las condiciones comerciales.

En ese sentido, Anthropic reconoció que una porción significativa de su facturación podría continuar dependiendo de un número reducido de clientes durante los próximos años.