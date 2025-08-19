El BCRA simplificó trámites para empresas vinculadas al comercio exterior: de qué se trata







El organismo reducirá la frecuencia de presentación del RAyPE para empresas. La medida beneficiará a más de 24.000 compañías y busca mejorar la transparencia de las estadísticas.

Forma parte de un plan de simplificación administrativa.

El Banco Central (BCRA) anunció una medida que aliviará la carga administrativa de más de 24.000 empresas que operan en el comercio exterior. A partir de enero de 2026, las declaraciones del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) se segmentarán según el tamaño de las compañías: aquellas con activos y pasivos externos menores a u$s10 millones deberán presentarlas anualmente, mientras que las de mayor tamaño continuarán haciéndolo de manera trimestral, aunque con requerimientos simplificados.

La medida se enmarca dentro del plan de simplificación administrativa liderado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo objetivo es eliminar normativas obsoletas y trámites que dificultan la actividad económica y la libre competencia.

“Esta simplificación permitirá mantener estadísticas del sector externo oportunas y de calidad, al tiempo que reduce la carga administrativa para la mayoría de las empresas”, explicaron desde el BCRA.

La implementación comenzará en enero de 2026, luego de adecuar los sistemas de captación y procesamiento de información, y busca además generar una base de datos más transparente, contribuyendo a una disminución de la deuda comercial declarada.

Los datos del RAyPE son fundamentales para la elaboración de los Informes de Deuda Externa Privada y de Inversión Extranjera Directa que publica el BCRA trimestralmente. Asimismo, esta información se comparte con el INDEC, que la utiliza como insumo clave para estimar la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional, fortaleciendo así la transparencia y la precisión de las estadísticas nacionales.