El Banco Central (BCRA) anunció una medida que aliviará la carga administrativa de más de 24.000 empresas que operan en el comercio exterior. A partir de enero de 2026, las declaraciones del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos (RAyPE) se segmentarán según el tamaño de las compañías: aquellas con activos y pasivos externos menores a u$s10 millones deberán presentarlas anualmente, mientras que las de mayor tamaño continuarán haciéndolo de manera trimestral, aunque con requerimientos simplificados.
El BCRA simplificó trámites para empresas vinculadas al comercio exterior: de qué se trata
El organismo reducirá la frecuencia de presentación del RAyPE para empresas. La medida beneficiará a más de 24.000 compañías y busca mejorar la transparencia de las estadísticas.
La medida se enmarca dentro del plan de simplificación administrativa liderado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo objetivo es eliminar normativas obsoletas y trámites que dificultan la actividad económica y la libre competencia.
“Esta simplificación permitirá mantener estadísticas del sector externo oportunas y de calidad, al tiempo que reduce la carga administrativa para la mayoría de las empresas”, explicaron desde el BCRA.
La implementación comenzará en enero de 2026, luego de adecuar los sistemas de captación y procesamiento de información, y busca además generar una base de datos más transparente, contribuyendo a una disminución de la deuda comercial declarada.
Los datos del RAyPE son fundamentales para la elaboración de los Informes de Deuda Externa Privada y de Inversión Extranjera Directa que publica el BCRA trimestralmente. Asimismo, esta información se comparte con el INDEC, que la utiliza como insumo clave para estimar la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional, fortaleciendo así la transparencia y la precisión de las estadísticas nacionales.
