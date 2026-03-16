Otra camada de startups argentinas se suma al circuito global de mentorías para acelerar su crecimiento

Las compañías de raíz tecnológica Kigüi, Lebane, Lenk, Rintin, Takenos, Teramot y WiseCX fueron seleccionadas por la red Endeavor. Recibirán capacitación para escalar sus modelos de negocio ya validados y conectar con potenciales inversores.

Kigüi utiliza IA para mejorar la disponibilidad de productos y optimizar la toma de decisiones dentro de los puntos de venta.

El ecosistema emprendedor argentino sigue consolidando una etapa clave en su evolución: el paso desde la creación de una startup hacia la etapa de su expansión o escalamiento (scaleup) regional e internacional .

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En ese proceso, cada vez más compañías tecnológicas locales se integran a programas de mentoría y acompañamiento estratégico que buscan acelerar su crecimiento, profesionalizar su gestión y facilitar el acceso a redes globales de capital y conocimiento.

Permanentemente, startups argentinas son seleccionadas para participar en iniciativas de aceleración y scale up impulsadas por organizaciones internacionales y redes de emprendedores.

Estos programas se enfocan en empresas que ya lograron validar su modelo de negocio y que ahora enfrentan el desafío de expandirse a nuevos mercados y consolidar su estructura operativa .

Uno de los casos recientes es el de Kigüi , una startup argentina especializada en soluciones de inteligencia artificial aplicadas al retail .

Esta compañía fue seleccionada para participar en el ScaleUp Heartland Spring 2026, un programa de acompañamiento estratégico impulsado por la organización global Endeavor.

La iniciativa se desarrolla en Bentonville, Arkansas, uno de los principales hubs mundiales de la industria minorista y sede central de Walmart.

La compañía fue, además, la única startup de América latina elegida en esta edición del programa, lo que refleja tanto el interés creciente por soluciones tecnológicas desarrolladas en la región como la capacidad de algunas firmas locales para competir en escenarios globales.

El salto desde la startup hacia la scaleup

Los programas de mentoría y aceleración se han convertido en un componente central del ecosistema emprendedor global. A diferencia de las incubadoras tradicionales -que suelen trabajar con proyectos en etapas iniciales- estas iniciativas apuntan a empresas que ya cuentan con clientes activos, tracción comercial y un modelo de negocio probado, pero que necesitan apoyo estratégico para escalar.

El programa ScaleUp Heartland, por ejemplo, tiene una duración de tres meses y está diseñado para founders que buscan consolidar su crecimiento en sectores vinculados al comercio y la tecnología aplicada al retail.

Durante ese período, las empresas seleccionadas participan en talleres, sesiones de mentoría y encuentros con expertos e inversores que forman parte de la red global de Endeavor.

El objetivo es ayudar a las compañías a refinar su estrategia, fortalecer su estructura de crecimiento y explorar oportunidades en mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos.

En el caso de Kigüi, su propuesta tecnológica apunta a resolver uno de los principales desafíos operativos del comercio minorista: la ejecución eficiente tareas dentro de las tiendas.

Su plataforma funciona como un agente de inteligencia artificial que centraliza datos operativos en tiempo real, permitiendo priorizar tareas, mejorar la disponibilidad de productos y optimizar la toma de decisiones dentro de los puntos de venta.

Entre las soluciones que implementa se encuentran el seguimiento de tareas operativas rutinarias, el control de promociones en góndola, la optimización de los niveles de stock y la reducción de pérdidas por vencimientos o errores de gestión.

“Esta selección es una validación muy importante para Kigüi y para el trabajo que venimos haciendo con retailers en la región. Estamos construyendo tecnología de nivel global para resolver problemas reales de operación en tienda, y hacerlo accesible para cadenas de distintos tamaños en Latinoamérica”, afirmó Mauricio Kremer, CEO y cofundador de la compañía.

Kigüi lleva levantados hasta el momento u$s1,5 millones, con el apoyo de inversores como The Yield Lab, Newtopia, Amazon, Corlab y BID Lab.

Un ecosistema que se expande

La participación de Kigüi en este programa internacional se suma a un fenómeno más amplio: el crecimiento de redes de mentoría y aceleración que buscan potenciar el desarrollo de empresas tecnológicas en América Latina.

En paralelo al programa Heartland, Endeavor también impulsa su ScaleUp Program, una iniciativa orientada a compañías que ya atravesaron la etapa inicial de desarrollo y buscan acelerar su expansión.

En la última edición del programa fueron seleccionadas seis startups que operan en distintos sectores tecnológicos: Lebane, Lenk, Rintin, Takenos, Teramot y WiseCX.

Estas empresas desarrollan soluciones vinculadas a áreas como fintech, infraestructura de datos, construcción digital, comercio electrónico y experiencia del cliente.

Founders Rintin Fundadores de la startup Rintin.

El programa tiene como objetivo conectar a los emprendedores con la red global de mentores, inversores y empresarios de Endeavor, generando un entorno que facilite el aprendizaje entre pares y el acceso a oportunidades de financiamiento.

Según precisó Endeavor, desde su lanzamiento la iniciativa acompañó a 75 compañías de 16 países, lideradas por 148 emprendedores.

En conjunto, estas empresas lograron levantar más de 340 millones de dólares de capital y generar más de 4.700 empleos, lo que evidencia el impacto que pueden tener este tipo de programas sobre el crecimiento del ecosistema emprendedor.

Startups que buscan transformar industrias

Las compañías seleccionadas en la última edición del ScaleUp Program representan una muestra de la diversidad de sectores en los que hoy están innovando las startups de la región.

Una de ellas es Lebane, una plataforma tecnológica desarrollada para el sector de la construcción y el real estate. La empresa creó un sistema de gestión que funciona como un “sistema operativo” para proyectos inmobiliarios, centralizando información financiera, operativa y de gestión para mejorar el control sobre el avance de obra.

El objetivo es resolver uno de los problemas estructurales del sector: la falta de visibilidad en tiempo real sobre el progreso de los proyectos, una limitación que suele generar desvíos de costos y retrasos en los desarrollos.

Lebane fue fundada en 2024 opera en Argentina y México y lleva levantados u$s5 millones hasta la fecha.

Otra de las empresas participantes es Lenk, una plataforma de originación digital diseñada para instituciones financieras. Su tecnología permite digitalizar completamente los procesos necesarios para lanzar y operar productos financieros, desde créditos hipotecarios hasta leasing o apertura de cuentas.

Este tipo de soluciones apunta a resolver uno de los grandes desafíos de la banca tradicional: la modernización de procesos internos y la mejora de la experiencia del cliente en un contexto de creciente competencia con las fintech.

Lenk fue creada en 2021 y ya lleva levantados u$s2,8 millones. Opera en Chile, Argentina, México y Colombia.

En el ámbito del comercio digital, el programa también incorporó a Rintin, una plataforma que busca facilitar el acceso al comercio mayorista para pequeños emprendedores.

El sistema combina un marketplace con más de 15.000 productos, herramientas de comercio social y soluciones de financiamiento, permitiendo que miles de comerciantes puedan abastecer sus negocios sin necesidad de viajar a mercados mayoristas.

Rintin fue fundada en 2023. Opera en México y lleva levantados u$s2,1 millones.

Innovación en finanzas, datos e IA

El crecimiento del ecosistema también se refleja en el avance de startups que desarrollan soluciones vinculadas a infraestructura tecnológica y servicios financieros globales.

Un ejemplo es Takenos, una billetera digital diseñada para facilitar pagos y transferencias internacionales, especialmente en economías emergentes. La plataforma utiliza stablecoins para permitir que usuarios y empresas reciban y utilicen dinero proveniente del exterior desde una única aplicación.

La startup fue fundada en 2022 y ya opera en varios países de América Latina, lo que refleja el creciente interés por soluciones financieras que simplifiquen el acceso a servicios globales en contextos económicos complejos.

Takenos cuenta con u$s10 millones en capital levantado. Opera en Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador y fue fundada en 2022.

Equipo Lebane Oficina Equipo de la startup Lebane.

Otra de las empresas seleccionadas es Teramot, que desarrolla infraestructura de datos pensada para facilitar la adopción de inteligencia artificial dentro de las empresas.

Su plataforma se conecta directamente con sistemas corporativos -como bases de datos, ERPs o CRMs- y construye automáticamente las capas de información necesarias para que esos datos puedan ser utilizados por aplicaciones de inteligencia artificial.

Este tipo de herramientas busca resolver uno de los principales obstáculos para la adopción de IA en el mundo corporativo: la dificultad para preparar y estructurar los datos empresariales.

Teramot lleva levantados u$s2,5 millones y opera en Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay.

El listado se completa con WiseCX, una plataforma de gestión de experiencia del cliente que permite centralizar todos los canales de interacción entre las empresas y sus usuarios.

La solución automatiza procesos mediante inteligencia artificial y busca transformar la atención al cliente en una fuente de información estratégica para el crecimiento del negocio.

WiseCX fue fundada en 2017 por David Cabrera (Co-Founder & CEO) y Pablo Cavallo (Co-Founder & CTO). Opera en Iberoamérica, incluyendo España y Brasil. Además, lleva levantados u$s3,4 millones hasta el momento.

Convocatoria BindX Innova

En simultáneo con estas iniciativas, Endeavor Argentina está invitando a startups a postularse para BindX Innova, un programa que busca integrar soluciones tecnológicas para la transformación del ecosistema financiero.

El programa está orientado a startups de los sectores Fintech, Insurtech, Regtech y Crypto & Blockchain, con cierre de inscripciones el 4 de mayo.

Los beneficios para los ganadores incluyen relacionamiento y nuevos negocios con Bind, 20.000 dólares en Bind Credits, acceso a Oracle for Growth y su Innovation Center, mentoría en Estrategia y Branding, Networking Exclusivo y un Paquete Emprendedor Bind.

Los criterios de selección son Innovación y Escalabilidad, Viabilidad (solidez técnica y financiera) y Equipo (liderazgo y visión).