Le ganó a Tyson, juntó una suma de más de 250 millones y quedó en bancarrota: cómo perdió todo Evander Holyfield

No es fácil ostentar sus logros, pero sus malas decisiones pesaron más a la hora de llevar sus finanzas a la ruina total

Evander Holyfield es uno de los pocos boxeadores reconocidos por derrotar nada menos que a Mike Tyson . Fue el 9 de noviembre de 1996, cuando, ante apuestas que le daban 25 a 1 en contra, venció por Knock Out técnico a uno de los mejores boxeadores de la historia. En su carrera, llegó a ganar más de 250 millones de dólares pero, ¿cómo terminó en bancarrota?

Evander vs Tyson

El éxito de Evander Holyfield

El 28 de junio de 1997 sería la revancha, y la pelea no arrancó mejor para Tyson. En los primeros dos rounds, el dominio de Holyfield era evidente y esto frustró enormemente al ex campeón, por lo que no pudo controlarse y sucedió una de las escenas más recordadas del boxeo internacional. Mike mordió su oreja y escupió una parte de ella en el ring. La pelea se detuvo inmediatamente y el ganador fue Holyfield nuevamente.