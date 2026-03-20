Líneas aéreas: pese a la incertidumbre global, prevén un crecimiento sostenido del tráfico para el largo plazo

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que, en cualquier escenario, la demanda se duplicará hacia 2050. Cuáles son los principales desafíos que deberá superar la industria aerocomercial.

El tráfico aéreo global alcanzará entre 19.500 y 21.900 millones de pasajeros por kilómetros transportados en 2050, según IATA.

La aviación comercial global atraviesa una nueva etapa , sin grandes turbulencias pero lejos de los años de crecimiento explosivo que caracterizaron las décadas previas a la pandemia. Ahora, la actividad de las líneas aéreas se encamina hacia un ciclo de expansión más moderado pero sostenido , según lo indican las últimas proyecciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

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Las cifras que publicó recientemente la entidad estiman que la demanda -medida en pasajeros por kilómetro transportados (RPK)- se duplicará en los próximos 25 años.

El informe parte de un dato central: desde los 9.000 millones de RPK registrados en 2024, el tráfico aéreo global podría alcanzar entre 19.500 y 21.900 millones en 2050 , según el escenario considerado.

Esto implica tasas de crecimiento anual compuesto de entre 2,9% y 3,3% . Estas cifras son menores a las históricas, pero coherentes con una industria que “alcanzó mayor madurez y escala”, según el informe.

Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se esconden tensiones profundas que definirán el futuro del negocio aerocomercial: el impacto de la transición hacia emisiones netas cero, la evolución de los costos (especialmente el combustible), la necesidad de ampliar infraestructura y el rediseño de la demanda global tras el shock de la pandemia.

Crecimiento más lento sobre una base más grande

Durante más de medio siglo, la aviación fue sinónimo de expansión acelerada: desde 1960, el tráfico global creció más de 60 veces, con tasas promedio cercanas al 6,7% anual.

Esa dinámica comenzó a desacelerarse incluso antes de la pandemia, y las proyecciones hacia 2050 confirman esa tendencia.

Según el informe de IATA, esa desaceleración “no implica una pérdida de dinamismo estructural, sino de un efecto base”. A medida que el volumen total de tráfico aumenta, mantener tasas de crecimiento elevadas se vuelve matemáticamente más difícil, aunque en términos absolutos el incremento siga siendo significativo.

En resumen, esta lectura indica que la industria seguirá creciendo de manera sostenida, pero lo hará sobre una base mucho más grande, lo que implica desafíos operativos, financieros y ambientales de otra escala.

Las proyecciones de IATA muestran una industria que seguirá creciendo, pero bajo nuevas reglas. La expansión ya no estará impulsada exclusivamente por la globalización y la liberalización del mercado, sino también por factores como la sostenibilidad, la geopolítica y la capacidad de inversión.

Las aerolíneas deberán adaptarse a un entorno más complejo, donde la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la gestión de costos serán determinantes. La presión regulatoria en materia ambiental y la volatilidad de los precios del combustible añadirán capas adicionales de incertidumbre.

Al mismo tiempo, los gobiernos jugarán un rol clave, tanto en la promoción de infraestructura como en el diseño de políticas que equilibren crecimiento y sostenibilidad.

El crecimiento económico y la transición energética

El principal motor de la demanda aérea seguirá siendo el crecimiento económico. La relación entre el PBI global y el tráfico aéreo fue históricamente muy estrecha, con una correlación casi perfecta durante las décadas previas a la pandemia.

Las proyecciones utilizadas por IATA —basadas en datos del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— estiman que el PBI mundial crecerá entre 2,1% y 2,3% anual hasta 2050. Ese crecimiento, junto con el aumento de la población y de los ingresos per cápita, impulsará la demanda de viajes aéreos, especialmente en economías emergentes.

En este contexto, vislumbra que la región Asia-Pacífico se consolidará como el principal motor del crecimiento global, seguido por África y Medio Oriente. Estas regiones combinan factores clave: crecimiento demográfico, urbanización, expansión de la clase media y desarrollo de infraestructura.

Por el contrario, los mercados maduros como Europa y América del Norte continuarán creciendo, pero a tasas más moderadas, reflejando una mayor saturación del transporte aéreo.

Uno de los aspectos del análisis de IATA es la incorporación explícita de la transición energética en sus proyecciones. El informe plantea tres escenarios -alto, medio y bajo crecimiento- que difieren principalmente en cómo evoluciona el proceso de descarbonización.

En el escenario de alto crecimiento de la demanda, el mundo sigue una trayectoria de escasa reducción de emisiones y dependencia persistente de combustibles fósiles. Este camino permite un crecimiento económico más rápido en el corto plazo, pero implica mayores riesgos climáticos y costos a largo plazo.

El escenario intermedio, en cambio, supone una transición ordenada hacia los objetivos del Acuerdo de París, con una fuerte expansión de los combustibles sostenibles de aviación (SAF). Aquí, el crecimiento es ligeramente menor debido a los costos de la transición, pero se evitan daños climáticos significativos.

Finalmente, el escenario de bajo crecimiento contempla una transición desordenada, con costos más altos y menor inversión, lo que restringe tanto el crecimiento económico como la expansión de la aviación.

En todos los casos, el combustible aparece como un factor crítico. La incorporación de SAF -que podría representar hasta el 87% del consumo energético del sector en 2050 en escenarios de transición- implicará costos significativamente más altos que los combustibles tradicionales.

Esto plantea un dilema central para las líneas áreas: cómo financiar la descarbonización sin frenar el crecimiento de la demanda.

Infraestructura: el cuello de botella silencioso

Más allá de la demanda, la capacidad del sistema aeroportuario para absorber ese crecimiento será determinante. IATA advierte que la expansión de la infraestructura aeroportuaria será uno de los principales condicionantes del desarrollo del sector.

En los escenarios más optimistas, el número de aeropuertos crecerá a un ritmo cercano al 0,8% anual. Sin embargo, en contextos de transición energética más costosa, ese crecimiento podría reducirse drásticamente, limitando la oferta y generando cuellos de botella.

El modelo de proyección incorpora explícitamente estas restricciones, señalando que el crecimiento de la demanda no depende solo de factores económicos, sino también de la capacidad del sistema para responder con más vuelos, mayores frecuencias y aeronaves más grandes.

Este punto es especialmente relevante en regiones emergentes, donde la infraestructura actual es insuficiente para acompañar el crecimiento proyectado.

El mapa de la aviación global también está cambiando, según la visión de la IATA. Asia-Pacífico se consolidará como el mayor mercado en términos absolutos, con un crecimiento cercano al 3,8% anual.

África, aunque parte de una base menor, será una de las regiones más dinámicas, con tasas similares o incluso superiores en algunos escenarios.

El Medio Oriente -al margen de la coyuntura bélica de la actualidad- mantendrá su rol estratégico como hub global, aunque su crecimiento en términos de tráfico origen-destino será más moderado debido a su fuerte dependencia del tráfico de conexión.

En contraste, rutas tradicionales como Europa y América del Norte o intraeuropeas crecerán a ritmos más bajos, reflejando la madurez de esos mercados.