Live Nation se queda con el Movistar Arena y acelera la concentración del negocio de los shows en Argentina

La mayor productora de espectáculos del mundo adquirió la participación mayoritaria del principal estadio cubierto del país. La operación se suma a sus recientes movimientos sobre Dale Play Live, DF Entertainment, el Luna Park y el estadio Monumental, consolidando una posición dominante en la cadena de valor del entretenimiento en vivo.

La adquisición no sólo le permite a Live Nation sumar uno de los principales escenarios de Argentina. También fortalece una estrategia regional basada en el control de infraestructura clave para conciertos y eventos masivos.

El mapa del entretenimiento en vivo en Argentina acaba de experimentar uno de sus movimientos más relevantes de los últimos años. La multinacional estadounidense Live Nation Entertainment, considerada la mayor productora de espectáculos del mundo, anunció la compra de la participación mayoritaria del Movistar Arena Buenos Aires , uno de los recintos cerrados más importantes de América Latina y una de las plazas más codiciadas por artistas nacionales e internacionales.

La operación implica el ingreso de la compañía estadounidense como accionista controlante del estadio ubicado en Villa Crespo, mientras que el Grupo La Nación , hasta ahora dueño mayoritario del activo, continuará vinculado al proyecto como socio minoritario.

Aunque no trascendieron los montos de la transacción, el movimiento refuerza una estrategia que Live Nation viene desplegando en el país desde hace varios años y que se aceleró durante los últimos meses con adquisiciones y acuerdos que le permiten ganar peso en prácticamente todos los eslabones del negocio de los espectáculos.

Desde su inauguración en 2019, el Movistar Arena logró posicionarse como uno de los estadios más activos de la región. Con capacidad para 15.000 espectadores, alberga más de 250 eventos anuales y recibe alrededor de 2,5 millones de asistentes por año , cifras que lo ubican entre los recintos cubiertos de mayor actividad en América Latina.

La adquisición no sólo le permite a Live Nation sumar uno de los principales escenarios de Argentina. También fortalece una estrategia regional basada en el control de infraestructura clave para conciertos y eventos masivos.

La compañía ya había dado un paso similar en diciembre de 2025 al adquirir una participación mayoritaria en el Movistar Arena Santiago de Chile, otro de los recintos más importantes del circuito sudamericano, con capacidad para 15.000 personas y más de 170 espectáculos anuales.

Con ambas operaciones, la empresa pasa a controlar dos de las arenas más relevantes de Sudamérica, en un momento en que las giras internacionales priorizan cada vez más los mercados latinoamericanos.

Desde la firma aseguraron que el actual equipo de gestión del Movistar Arena continuará al frente de las operaciones diarias y que el estadio seguirá disponible para productores y promotores externos, sin convertirse en un recinto exclusivo para eventos organizados por Live Nation.

"El Movistar Arena Buenos Aires es uno de los venues más importantes de América Latina", señaló Michael Rapino, presidente y CEO de la compañía, al anunciar la operación.

Por su parte, Gabriel Dantur, CEO del estadio porteño, sostuvo que la inversión "refleja la fortaleza de lo que el equipo construyó en los últimos años" y permitirá continuar desarrollando la experiencia para artistas, promotores y espectadores.

MOVISTAR ARENA.jpg El estadio está ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

La expansión de Live Nation en Argentina

La compra del Movistar Arena constituye el segundo movimiento relevante de Live Nation en Argentina durante junio.

Semanas atrás, la compañía anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Dale Play Live, la división de espectáculos en vivo creada por Federico Lauria y vinculada al desarrollo de artistas como Duki, Bizarrap, Emilia y Nicki Nicole.

La presencia de la multinacional en el país había comenzado en 2018 con la compra de una participación mayoritaria en DF Entertainment, la productora fundada por Diego Finkelstein y responsable de eventos como Lollapalooza Argentina.

A esa estructura se sumó recientemente un acuerdo de largo plazo junto con DF Entertainment para la futura operación del Luna Park, actualmente en proceso de remodelación y con reapertura prevista para 2027.

Además, a comienzos de año, Live Nation firmó junto a DF Entertainment y Dale Play un contrato por diez años para gestionar los conciertos y los derechos comerciales asociados al estadio Más Monumental, de River Plate. Según reportes del mercado, ese acuerdo fue valuado en alrededor de u$s110 millones. De esta manera, la empresa pasa a tener influencia directa en algunos de los activos más importantes del negocio del entretenimiento argentino: productoras, estadios, arenas y espacios históricos destinados a recitales y eventos masivos.

Una tendencia global que también llega al mercado local

Detrás de la operación aparece una transformación que atraviesa la industria a escala internacional. Las grandes compañías del sector buscan integrar cada vez más actividades dentro de una misma estructura empresarial: producción de espectáculos, representación artística, explotación de recintos y comercialización de entradas.

Fundada en 2005 y con sede en Los Ángeles, Live Nation organiza más de 50.000 eventos anuales en alrededor de 50 países y controla además Ticketmaster, una de las plataformas de venta de entradas más importantes del mundo.

Su avance en América Latina también incluye México, donde elevó en 2025 al 75% su participación en OCESA, la principal promotora de espectáculos de ese país, mediante una operación valuada en u$s646 millones.

La compra del Movistar Arena confirma que Argentina ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de esa estrategia regional. Buenos Aires es considerada una de las principales plazas de conciertos de Sudamérica y concentra buena parte de las giras internacionales que llegan a la región.

Con el control del principal estadio cubierto del país, participación en productoras líderes y acuerdos sobre algunos de los escenarios más importantes del mercado, Live Nation consolida una posición inédita en la industria local del entretenimiento y profundiza una tendencia de integración que ya redefine el negocio de los espectáculos a nivel global.