Mapa de fortunas: qué país domina el ranking de multimillonarios

Más de 3000 fortunas de millones se concentran en tres potencias: el ranking 2025 revela qué sectores empujan esa ola.

Tres países concentran la mayor parte de las fortunas del planeta. Pixabay

Cuando se mira el mapa de los millones, aparece una lógica parecida a la regla 80/20: una porción chica del planeta concentra la mayor parte de las fortunas. Ese patrón se nota fuerte en la lista 2025 de multimillonarios, donde pocos países se reparten el podio.

Más allá del morbo por los nombres, el ranking funciona como termómetro: muestra qué economías ofrecen mercados grandes, capital disponible y reglas que favorecen la expansión. Y también deja una pregunta incómoda sobre la mesa: cuánto de esa riqueza impulsa innovación y cuánto agranda la desigualdad.

Estados Unidos bandera EEUU.jpg El mapa de los millones se concentra en pocas economías: una señal de cómo la escala y el capital ordenan la riqueza global. Gentileza: IATI Seguros Dónde están los ricos del planeta: el top 3 de los países con más millonarios En 2025, el conteo global supera los 3000 multimillonarios, pero la distribución no se reparte de manera pareja: un grupo reducido de países concentra la mayor parte. La explicación no pasa solo por “tener plata”, sino por el entramado que permite crearla, protegerla y multiplicarla.

Esa foto también marca una tendencia: hoy el capital se acumula donde se combinan escala, acceso a financiamiento y sectores que traccionan valor global —tecnología, finanzas, consumo masivo y energía—. Cuando alguno de esos motores se frena, el ranking se reacomoda.

Estados Unidos Estados Unidos lidera el listado con alrededor de 902 multimillonarios. El número refleja un cóctel de capital de riesgo, mercados financieros profundos y un ambiente que facilita que empresas jóvenes crezcan rápido y salten al mundo.

Muchas fortunas nacen en tecnología, finanzas, entretenimiento y marcas de consumo. En ese tablero, el nombre que más sobresale es Elon Musk, con un patrimonio que, por momentos, deja chiquitos a varios países completos. China En el segundo puesto, China (incluidos Hong Kong y Macao) reúne cerca de 516 multimillonarios. La cifra se sostiene en su escala industrial, el empuje de sus plataformas tecnológicas y el peso del sector inmobiliario. A la vez, el crecimiento convive con riesgos: cambios regulatorios y tensiones políticas pueden mover el piso de un día para el otro. Entre los casos más emblemáticos aparece Zhang Yiming, cofundador de ByteDance, la empresa detrás de TikTok. India El tercer lugar es para India, con unos 205 multimillonarios. La creación de riqueza se apoya cada vez más en tecnologías de la información, telecomunicaciones, energías renovables y consumo, con una adopción digital que acelera todo. En ese mapa, Mukesh Ambani —al frente de Reliance Industries— funciona como ejemplo de cómo sectores tradicionales se transforman en gigantes modernos. Con población masiva y mercado interno en expansión, India sigue sumando jugadores fuertes al club de los ultrarricos.

